Podemos inicia el proceso de expulsión de su candidata a la Presidencia de Asturias, Covadonga Tomé, elegida el pasado noviembre mediante un proceso de primarias. La dirigente, que se enfrentó a la candidatura oficialista, ha denunciado este martes haber recibido un expediente de expulsión por parte de la Secretaría de Organización Estatal de Lilith Verstrynge. A menos de dos meses para las elecciones del 28 de mayo, la aspirante morada carga directamente contra el discurso de la cúpula estatal, por exigir a Yolanda Díaz un sistema de primarias para llegar a un acuerdo al tiempo en que "desprecia" la opción elegida mediante este mismo proceso.

"Mientras Ione Belarra defiende de forma muy vehemente las primarias abiertas en Sumar, desprecia las primarias en Asturias y desprecia a todos los que me votasteis y a todos los que creen en la democracia interna", ha denunciado la candidata en un vídeo publicado en Facebook. Tomé representa al sector crítico de Podemos Asturias, cercano al ex secretario general del partido, Daniel Ripa, que fue expulsado de la formación.

Esta denuncia de la candidata asturiana llegan dos días después de que Podemos rechazara asistir a la presentación electoral de Yolanda Díaz, por no visto cumplida su exigencia de firmar un compromiso de primarias abiertas. La cúpula morada ha puesto este proceso de votación como condición sine qua non para llegar a un eventual pacto con Sumar. Aunque Díaz ya ha adelantado que habrá votaciones para elegir sus candidaturas, el partido tiene especial interés en que sean abiertas, con el objetivo de hacer valer fuerte movilización de sus militantes para ganar posiciones en el futuro proyecto.

Plazos ajustados

Covadonga Tomé recibió el expediente de expulsión el pasado miércoles. El documento estaba enviado por un órgano de Podemos llamado Comité de Salud Laboral y adscrito al departamento de Verstrynge, y firmado a su vez por dos trabajadores de-Organización. Ahora la todavía candidata tiene plazo de alegaciones hasta el próximo lunes 12 de abril, aunque en su entorno ya la consideran sentenciada, y creen que será expulsada, al igual que lo fueron el número cuatro de su lista, Jorge Fernández Iglesias, o el número dos, Xune Elipe Raposo.

De consumarse la salida de Tomé, Podemos tendría que nombrar a contrarreloj un nuevo candidato, puesto que la inscripción de candidaturas electorales para los comicios autonómicos termina el 24 de abril. La candidata logró superar en primarias con amplia mayoría, con 1.560 votos frente a los 1.150 que obtuvo Alba González, la opción oficialista que había trabajado en Ministerio de Igualdad de Irene Montero.

"En noviembre gané las primarias, con el 60% de los votos, para ser la candidata de Podemos en Asturies. Cinco meses después, cuando nuestra tierra empezaba a arder, encontré en mi email una advertencia de expulsión enviada por el partido", relataba Tomé en las redes. "Soy la única cabeza de lista autonómica que se presentó y ganó el proceso de primarias frente a una candidata apoyada por la dirección estatal", continuaba.

Denunciaba también haber sido "ninguneada" por la dirección asturiana del partido, dirigida de manera interina por Rafael Palacios, designado para el cargo después de que su líder, Sofía Castañón, se apartara temporalmente por una baja médica. En este sentido, Tomé ha destacado la falta de apoyo del partido a su candidatura, pese a haber sido elegida por la militancia.

Compañeras, tengo que contaros algo. En noviembre gané las primarias, con el 60% de votos, para ser la candidata de Podemos en Asturies. Cinco meses después, cuando nuestra tierra empezaba a arder, encontré en mi email una advertencia de expulsión enviada por el partido. Hilo — Cova Tome (@TomeCova) 4 de abril de 2023

"No estoy siendo invitada a los actos para intervenir en medios. Tampoco aparezco en las redes de Podemos Asturies. Desde luego no dispongo de ningún recurso económico o humano de apoyo a la campaña en la que deberíamos estar todas volcadas, trabajando para triunfar en mayo". Una dinámica a su juicio "destructiva e inexplicable"."Me siento tan triste como indignada y me sorprende que Ione Belarra defienda vehementemente las primarias en Sumar mientras desprecia los resultados de Asturies", destaca la dirigente asturiana.