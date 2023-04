Podemos sitúa a Irene Montero como puntal para un acuerdo con Yolanda Díaz. La secretaria general del partido, Ione Belarra, ha considerado a la ministra de Igualdad como un elemento "imprescindible" en un eventual equipo pactado entre Podemos y la vicepresidenta del Gobierno. La dirigente ha insistido en la necesidad de la "unidad" dos días después de que el partido evitara respaldar a Díaz en la presentación de su candidatura electoral del domingo, un acto al que sí acudió una docena de fuerzas progresistas.

La ministra de Derechos Sociales ha advertido de que "el problema es que hay compañeros del espacio político que piensan que Podemos debe jugar un rol secundario", ha dicho, en una entrevista en RNE, antes de considerar que "la forma de hacer política de Podemos tiene que estar presente" en la futura candidatura de izquierdas.

Belarra ha insistido en su exigencia de primarias abiertas a la vicepresidenta, y ha defendido que esta fórmula como el sistema para resolver el debate sobre el rol de Podemos. Preguntada por la configuración de las listas, ha destacado su importancia en la elaboración de estos equipos: "No es lo mismo que esté una lista electoral Victoria Rosell que Tito Berni". En este sentido, la dirigente ha defendido "que elija la gente cuál va a ser el mejor equipo para conseguir ser la fuerza mayoritaria. Yo veo imprescindible que en ese equipo esté Yolanda Díaz y veo imprescindible que esté Irene Montero".

Presiones del PSOE

Belarra ha reiterado la "preocupación" del partido tras la entrevista de Yolanda Díaz en 'El País', donde desvinculó el éxito de Sumar de la presencia de Podemos. “Me preocupa que Yolanda Díaz no esté claramente comprometida con la unidad. Esto ya lo hemos vivido y es una mala noticia para la izquierda”, defendió, antes de señalar que "el balón está en su tejado".

La ministra ha situado a Díaz junto a las filas socialistas, y ha apuntado a que la falta de acuerdo "tiene muchísimo que ver con que el PSOE no quiere un socio como Podemos a su izquierda", ha dicho, dejando entrever que Yolanda Díaz sí cumpliría los intereses del socio mayoritario de la coalición. "Al PSOE siempre le hemos resultado un partido incómodo". Ha señalado además que "los líderes del PSOE le van a decir a Yolanda Díaz que puede tirar sola, que no necesita a Podemos".

Coalición, éxito de Podemos

La secretaria general morada ha asegurado que "el Gobierno de coalición es un éxito de Podemos", por ser "la única fuerza del espacio" que lo defendió "hasta el final", forzando hasta "cuatro repeticiones electorales", y ha destacado que "la diferencia con Podemos es la aspiración de gobernar. Nosotros dijimos que queríamos estar en el Consejo de Ministros".

Además, ha admitido que existen "diferencias en nuestro espacio político, con distintos estilos", en referencia implícita a Yolanda Díaz, y ha asegurado que "dentro del Gobierno ha sido Podemos el motor de las principales transformaciones", apuntando a Irene Montero como "la ministra de Igualdad que ha llevado sus avances más lejos que nadie".

Sobre la reunión del pasado sábado del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, el órgano de dirección, se ha felicitado porque se diera un "consenso total" sobre la idea de que "Podemos tiene que tener un rol relevante y protagonista en la próxima legislatura".

Pide campaña por Podemos

La secretaria general de Podemos ha reiterado que le "gustaría que Yolanda Díaz hiciera campaña por los candidatos de Unidas Podemos", y le ha pedido su intermediación con Más Madrid y Compromís para que firmaran una coalición para las elecciones del 28 de mayo.

"Me parece muy bien que haga los halagos que consideres a quien le apoya", ha defendido, en referencia a los agradecimientos de la gallega a los asistentes del acto. "Pero me hubiera gustado que utilizara esa influencia para pedir a Compromís y Más Madrid que hubiera unidad de cara a las municipales y autonómicas".

"No comparto que haya fuerzas a las que se nos presione con que tenemos que aceptar cualquier situación para la unidad y a otras no", ha continuado Belarra, que ha cargado directamente contra el partido madrileño de Mónica García. "Más Madrid ni siquiera se ha querido sentar con Alejandra Jacinto o Roberto Sotomayor", ha proseguido, antes de admitir que "me hubiera gustado que Yolanda Díaz les llamara" para lanzarles esta petición. "Quiero que haya unidad para las autonómicas y municipales".