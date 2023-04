El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este sábado que la plataforma Sumar que lidera la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz se define como "un espacio" porque necesita parecer nuevo pero "son siempre los mismos".

"Dicen que no son partidos, que son espacios, que necesitan parecer siempre nuevos y cambian de nombre cada cuatro años, aunque llevan décadas en la política y son siempre los mismos. Cuando yo no había decidido afiliarme al PP estos que dicen ahora que son un espacio ya militaban en el mismo partido al que ahora le cambian el nombre", ha asegurado Feijóo sin citar expresamente a Sumar ni a Podemos.

A su juicio, "tienen que cambiar el nombre porque no tienen nada que ofrecer a la gente y la gente se da cuenta rápido de que son los de siempre y cuanto más conocidos sean menos les votan", de forma que "son el populismo de siempre, que para intentar olvidar el empobrecimiento económico y social se llaman 'espacio".

El líder del PP ha clausurado el acto de entrega de carnés a los nuevos afiliados del PP Aragón, en un acto celebrado en Zaragoza en el que también han intervenido el presidente regional, Jorge Azcón, y la candidata a la alcaldía de la capital, Natalia Chueca.

Feijóo ha defendido los principios del PP, basados en la Constitución, y ha cargado contra el PSOE, que "ya no es un partido de Estado": "Han dejado de serlo, han pasado de ser un partido a un movimiento cautivo de la voluntad y el interés de un solo hombre; han cambiado sus opiniones en todo al mismo tiempo que cambiaba su opinión el secretario general; han perdido el respeto a las instituciones al mismo tiempo que su secretario general intenta degradar las instituciones controlándolas y han perdido el respeto por la palabra dada a medida que su secretario general iba rompiendo sus compromisos".

Además, "tenemos otro tercer partido que dice que es como el PP, pero siempre propone no votar al PP, que en los momentos importantes siempre ayuda al señor Sánchez", ha lamentado Feijóo.

Los populares "tenemos la mejor hoja de servicios prestados al país, el partido que ha sacado a España de las peores crisis económicas y sociales, el gran partido de nuestro país y por eso nos sentimos orgullosos de militar en esta formación".

Para el presidente del PP, "llevamos demasiado tiempo padeciendo una política frívola, despreocupada", considerando que los responsables del Gobierno de España " buscan salvar el día a día, vivir un día más con ligereza, y eso no es servicio, es servirse porque no es el interés general, es el interés personal; no es gobernar, es resistir". Ha recalcado que el Gobierno "señala a los jueces, periodistas, empresarios y ahora a los supermercados y a la oposición".

"El Gobierno cree que todo el que pueda vivir de su trabajo es un personaje sospechoso, que todo el que emprende es un explotador y todo el que pretende recibir un margen justo por su esfuerzo es un capitalista despiadado", ha criticado Feijóo, para quien "pedir a la gente del campo que baje los precios de las materias primas es no tener ni idea de agricultura y ganadería en España".

En su opinión, el Gobierno "lleva tanto tiempo en las nubes y el Falcon que no ve lo que ocurre en el país", añadiendo que el PP es "la única manera de pasar página al sanchismo".

Ha considerado que "desde 1982 nunca fue más higiénico e importante para las instituciones del Estado y la concordia un cambio político en España", aseverando que "la única alternativa a este Gobierno es el PP, la única garantía de cambio en España, para añadir: "No somos una moda, ni un espacio, ni un movimiento; no decimos que tenemos soluciones sin haber solucionado nunca nada". Ha dicho que "el populismo es lo contrario a la igualdad y la fraternidad".

Ha dado la bienvenida a los 12.000 nuevos afiliados en toda España, quienes "han querido sumar" para que el PP gobierne España, buena parte de las capitales y la mayoría de las comunidades autónomas.

Ha recordado sus inicios en la política y su afiliación en 2002, tras diez años de gestión, "porque el proyecto de este partido es hacer las cosas bien y defender los intereses generales de los ciudadanos, no dejar endeudado el país". También se afilió porque "a muchos compañeros les quitaban la vida por militar en nuestro partido", mencionando el asesinato del presidente del PP Aragón Manuel Giménez Abad y el atentado contra José María Aznar.

Ha asegurado que el PP representa a las mayorías y que "hay partidos que están muy bien representando a las minorías, que utilizan para el chantaje a las mayorías", manifestando que el PP no quiere decir "una cosa aquí y otra en Castilla y León", sino ser el partido de "una gran mayoría de españoles", de ahí la reciente creación de la Fundación Reformismo XXI, "para canalizar el enorme caudal de civismo que hay en la sociedad española".

Feijóo ha pedido a los patronos de la Fundación que les ayuden a "reconstruir España" y ayuden al PP a ser "la alternativa de la mayoría de los españoles, que confiaron en el PSOE y se dieron cuenta de que ya no lo es; se dieron cuenta de que el partido independentista no es el que mejor defiende los intereses de su tierra y de que el populismo es lo contrario de la igualdad y la fraternidad".

"Hay partidos que aparecen y desaparecen como una flor que dura menos que los tulipanes", ha asegurado el presidente del PP, señalando que para los 'populares' "lo más importante no son los cargos, sino las personas".

El PP es "un partido que no insulta, que no divide a la sociedad, que no es sectario, que trabaja cada día para merecer la confianza, que se dedica primero a la España constitucional, la monarquía parlamentaria, la España europea y americana".

Al contrario, "hay otras clases de partidos en España que hoy mandan mucho", de manera que "sin que Otegi diga 'ok' no hay leyes; sin que ERC diga 'ok' no hay leyes. Eso no es lo que pactamos en la Constitución española, es lo contrario; que manden en España aquellos que quieren destruir la Constitución es exactamente lo contrario de lo que hemos heredado de la Transición y los mejores políticos que ha tenido España en el siglo XX".