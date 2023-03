El Gobierno se planta ante la gestación subrogada. Las dos alas del Ejecutivo han rechazado frontalmente este tipo de prácticas después de conocerse que la actriz Ana Obregón, de 68 años, haya recurrido a ella en Miami. La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha mostrado especialmente dura y ha recordado este procedimiento es ilegal en España y constituye una forma de violencia contra las mujeres recogida por la Ley de Derechos Sociales y Reproductivos, la conocida Ley del Aborto. Frente a la postura del Gobierno, el principal partido de la oposición, el PP, ha mostrado cierta ambigüedad, pese a que hasta ahora siempre se había opuesto a este tipo de prácticas.

"La gestación subrogada es una práctica que no es legal en España", ha comenzado en los pasillos del Congreso Montero, que ha aprovechado para sacar pecho de la Ley del aborto, salida de su ministerio. "La nueva ley de derechos sexuales y reproductivos lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres". La titular de Igualdad también ha hecho alusión a la situación de precariedad de quienes aceptan gestar un bebé a cambio de contraprestaciones: "Les pido que no se olviden de las mujeres que están detrás, hay un sesgo de discriminación por pobreza claro".

En el mismo sentido se ha pronunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha subrayado que es una "explotación" del cuerpo de la mujer. "No estamos de acuerdo y así lo hemos expresado en nuestros programas políticos", ha incidido la dirigente socialista.

Debate de difícil salida

Uno de los problemas que presenta este tipo de prácticas es que, aunque es ilegal en España, existe una suerte de vacío legal si se produce fuera de nuestras fronteras y los niños llegan al país después de que españoles viajaran a otros países donde sí está permitida la gestación subrogada. Es lo que ha sucedido en el caso de Obregón. Un escenario difícil de abordar.

María Jesús Montero se ha pronunciado sobre el debate sobre si se puede evitar que un niño nacido por gestación subrogada en otros países pueda vivir en España, y ha señalado que al comienzo de la legislatura se modificaron algunos aspectos relacionados con las inscripciones en el Registro Civil para tratar de impedir esas situaciones. Sin embargo, la ministra de Hacienda ha precisado que "cada caso concreto hay que analizarlo de forma concreta" y que, por tanto, no se podía "pronunciar en genérico".

Actualmente la legislación española permite la inscripción en el Registro Civil de los menores nacidos por gestación subrogada en otros países, para evitar que puedan verse desprotegidos. Sin embargo, la última sentencia del Tribunal Supremo sobre este asunto, en 2022, detalló que era preciso formalizar la adopción para la inscripción, en lugar de la filiación, un derecho vinculado directamente al parto biológico.

Igualdad prioriza a los menores

En el Ministerio de Igualdad existen dudas sobre la posibilidad de impedir situaciones como las de Ana Obregón, puesto que creen que el método disuasorio para evitar casos de gestación subrogada puede, en último lugar, dejar desprotegidos a los menores.

Fuentes del departamento de Irene Montero recuerdan que los derechos de los menores de edad están especialmente protegidos. La actuación del Estado cuando el menor ya está en España podría conllevar la separación de la familia del niño, que pasaría a estar bajo la tutela estatal en centros de acogida. Una situación que, según el departamento de Igualdad, hay que evitar.

Preguntado también el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, se ha limitado a decir que están "en contra de todas estas cosas", la misma posición que ha señalado el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Enrique Santiago. "Estamos en contra de que se mercantilicen los embarazos, que se puedan vender y comprar los embarazos y la utilización del cuerpo de la mujer", ha afirmado.

PP exhibe ambigüedad

Cuca Gamarra, en declaraciones en el Congreso, ha mostrado una ambigüedad que antes el PP no exhibía. De hecho, no ha aclarado la posición del partido: “Es una de esas cuestiones con aspectos complejos que merecen debates profundos”, informa Paloma Esteban.

"Cuando algo afecta a cuestiones morales, éticas y religiosas hay muchas opiniones por parte de la sociedad española donde además no hay que olvidar que hay niños menores cuyos derechos deben ser garantizados y, en todo caso, abordar este tema debe ser siempre en el marco de profundidad y de reflexión serena”, ha asegurado, en una comparecencia ante periodistas.

CS pide una ley

Ciudadanos, el único partido que hasta ahora ha defendido abiertamente la gestación subrogada -aunque sólo de manera altruista y sin contrapartidas-, se ha dirigido al Gobierno para pedirle una ley que garantice los derechos de los menores implicados en el proceso, tal como ha reclamado Edmundo Bal en los pasillos del Congreso: "Lo que más me preocupa es la situación de inseguridad jurídica donde viven los niños. Siempre hablamos de vientres de alquiler, pero nadie se fija en los niños", ha criticado el portavoz naranja.

"Después de que el Tribunal Supremo sentenciara que la filiación no es nada más que por adopción, deberíamos plantear una regulación jurídica que diera seguridad para el mantenimiento de los derechos de los menores, queb es un interés superior de nuestro ordenamiento jurídico".

En este sentido, ha recordado que "Ciudadanos es el único" que defiende esta praxis, pero ha mostrado su rechazo hacia lo que llaman "vientres de alquiler": "En el sistema que plantea Ciudadanos no se alquila ningún vientre, es una gestación subrogada de manera altruista, no se establece precio", en sintonía con países del entorno y "al objeto de poder posibilitar que una persona que no puede engendrar hijos de manera natural pueda formar una familia".

Vox huye de la polémica

Hasta el momento Vox se ha mostrado claramente contrario a la gestación subrogada. "Se está comercializando el cuerpo de la mujer y cosificando y considerando también como objeto de comercio a los niños. Se está explotando a la mujer para gestar hijos para otros a cambio de precio o hiptéticamente de forma altruista", defendió en noviembre de 2020 la diputada de Vox Lourdes Méndez en la Comisión de Igualdad.

Sin embargo, pese a esta postura, el partido de Santiago Abascal ha evitado pronunciarse sobre este debate en concreto, al afectar a un personaje de alta popularidad como Ana Obregón. "Vox no va a valorar actuaciones de personas (señaladas con nombre y apellidos) ni circunstancias concretas y mucho menos cuando estas actuaciones afectan a menores de edad, como es el caso", apuntan fuentes de la formación.

Vox advierte así sobre el posible señalamiento del personaje y la implicación de menores de edad en este asunto, aunque la realidad es que el debate sobre la gestación subrogada está ya causando cierta incomodidad entre los partidos de la derecha. Tanto los de Abascal como los populares, contrarios a estas prácticas, evitan ahora situarse de manera clara junto Podemos y PSOE, que sí han mostrado un rechazo frontal.