21·03·2023 18:13

Íñigo Errejón, de Más País, ha iniciado su intervención considerando la moción de censura de candidato subcontratado, "poco seria pero catastrófica", de discurso invertebrado, que no es una propuesta de país. "Le tengo que decir que no entiendo cuantas alabanzas al ego pueden compensar esto, que no tiene ninguna gracia". En opinión de Errejón, ha acusado a Tamames de falta de educación que ha hecho que Vox haga el ridículo. "Miseria moral que nace del fascismo" es como ha definido el motor de Vox, que siempre está de parte de los poderosos: "Dicen defender España, pero solo defienden a los poderosos". Ha apelado al debate en el Congreso de soluciones a los problemas de la población más que en mociones de censura que no llevan a ninguna parte.