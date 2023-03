Desactivada la amenaza sanitaria tras el último acuerdo in extremis entre médicos y Gobierno, quedan los últimos coletazos de la legislatura. Esta es la última semana de pleno en la Comunidad de Madrid, la última oportunidad para el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de sacar adelante los proyectos que han quedado pendientes. Y todo apunta a que el proyecto de incentivos fiscales para atraer patrimonios extranjeros, una iniciativa más política que práctica, va a quedarse en un deseo, porque la formación de Rocío Monasterio no tiene ninguna intención de ponérselo fácil a la presidenta con este tema. Mientras sus respectivos partidos se enfrascan en esta batalla por el alcance de las ayudas fiscales, los grupos de la oposición van a centrar sus energías esta semana en las políticas de educación y vivienda de la Comunidad.

El debate entre Ayuso y Monasterio de este próximo jueves, el último cara a cara entre ellas antes de las elecciones de mayo, se verá probablemente condicionado por lo que este martes y miércoles suceda en el Congreso en la moción de censura contra Pedro Sánchez. Desde que se supo que el candidato de Vox a esta moción sería Ramón Tamames, su nombre se ha colado ya en varias ocasiones en la sesión de control, porque Ayuso lo ha utilizado para poner en aprietos a Monasterio, así que es muy previsible que vuelva a suceder. No cambiará, en cualquier caso, la postura de Vox respecto a las leyes que el PP quiere sacar adelante, aunque su posición ha sido impredecible en las últimas semanas.

Medida discursiva

De momento, el gran proyecto de Ayuso para neutralizar el impuesto a los ricos de Pedro Sánchez, el incentivo fiscal para atraer patrimonios extranjeros, se da prácticamente por perdido entre los populares. La propuesta tiene más un recorrido discursivo y político contra el Gobierno de la nación que práctico, ya que no será una iniciativa que solo por sí misma revierta o impulse la decisión de los inversores, según reconocen entre los propios diputados de la Asamblea, pero sí permite a Ayuso reivindicarse frente a Sánchez por contraposición.

Santiago Abascal adelantó hace unas semanas que no entraba dentro de sus planes favorecer ninguna medida que beneficiara más a los extranjeros que a los españoles, y en esta versión nacional del ya mítico 'American first' de Donald Trump, entran por supuesto los madrileños. Monasterio sugirió la semana pasada que aún quedaba una posibilidad, que si apoyaban una iniciativa de Vox para aplicar los mismos incentivos a los madrileños cabía aún la opción de modificar su voto y permitir que lo aprobaran. Pero el portavoz del PP en la Asamblea, Pedro Muñoz Abrines, dejó claro que la propuesta de Vox era pura escenificación porque los tiempos parlamentarios no permiten poner en marcha ninguna iniciativa más. Así que en esto todo apunta que cada partido seguirá su camino.

Régimen sancionador de las VTC

Esta es la medida más destacadas del PP para este último pleno, pero el Gobierno regional quiere también aprobar la última reducción del IRPF en el tramo autonómico que le queda pendiente, una ley para colegiar a los profesionales del turismo y la norma de reordenación del sector del taxi y régimen sancionador para las VTC. Después de varias disputas sobre este último tema, Vox favoreció hace dos semanas en comisión que el dictamen de esta Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid fuera aprobado, por lo que lo previsible es que vote también a favor en el Pleno y la ley salga adelante.

Las encuestas dan por seguro que el PP será la primera fuerza en las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid, pero no necesariamente que Ayuso vaya a conseguir la mayoría absoluta que ansía. Con esta idea en mente, los grupos de la izquierda van a volcarse en las próximas semanas en arrebatarle a Ayuso los votos prestados que obtuve en 2021, principalmente, los del cinturón rojo de la región. Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos saben que la clave del próximo mes de mayo está en la capital, donde se eligen la mitad de los votos , y en los municipios del sur que forman este cinturón.

Mejoras en educación

En el partido mayoritario, Más Madrid, van a seguir incidiendo en las necesidades del sistema sanitario, donde insisten que el problema del servicio a los pacientes, que es "la primera preocupación" de los madrileños, no se resuelve solo con las mejoras laborales alcanzadas en el acuerdo entre médicos y Consejería de Sanidad. Pero también tienen la vista puesta en medidas para afrontar las "inminentes olas de calor que se avecinan".

En el PSOE madrileño, por su parte, utilizarán argumentos similares en la comparecencia que han solicitado del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. "Se trata de retratar la herencia" del consejero, que solo "ha dormido el problema" con el último acuerdo, según los socialistas.

Pero la intención del equipo de Juan Lobato es poner también el foco en las necesidades del sistema educativo: infraestructuras, reducción de ratios, horas lectivas, medidas para mejorar las condiciones del profesorado, apertura de colegios fuera del horario lectivo o reordenación de la oferta formativa de FP enfocada a las llamadas profesiones STEM (nuevas tecnologías, ciencia e ingeniería).

Según fuentes de la formación, el partido quiere empezar a dar visibilidad al fichaje que han hecho para el número tres de la lista de Lobato a Asamblea, Esteban Álvarez, presidente de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid (Adimad), en actos sectoriales y de cercanía. Con este plan en la cabeza, Lobato echará mano de la ministra de Educación, Pilar Alegría, también portavoz del PSOE nacional, con quien espera cerrar la semana en un acto conjunto.

En Unidas Podemos tienen también otra cruzada de aquí a las elecciones. Este jueves comparece la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura y el objetivo de la formación que lidera Alejandra Jacinto es denunciar las políticas de vivienda del Gobierno regional y pedir "explicaciones sobre el tour especulador de su jefa, que se ha ido hasta Londres a pedirle a Blackstone que continúe operando sin límite, beneficios fiscales mediante, en nuestra Comunidad, mientras que la subida exponencial de alquileres e hipotecas asfixian a los vecinos de nuestros barrios y municipios".