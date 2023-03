El reloj para las elecciones autonómicas y municipales de mayo corre ya con cierta ansiedad. Quedan menos de 90 días para el 28-M y aunque el Gobierno quería estar centrado a estas alturas únicamente en vender su gestión, sigue enredado en sucesivas polémicas -la última el 'caso Mediador'-. Los feudos socialistas están volcados en sus propias campañas, tratando de permanecer alejados del permanente 'ruido' nacional, pero no siempre es posible. No lo ha sido con el estruendo de la trama que ha implicado a un diputado canario, que fue inmediatamente obligado a dejar su escaño, y la revelación de sus fiestas con prostitutas y cocaína, ni desde hace meses con el continuo goteo de rebajas de condenas a delincuentes sexuales por la ley del 'sólo sí es sí' que ahora el PSOE modificará, con Podemos en contra, la eliminación de la sedición o la reforma de la malversación. "La onda expansiva de estos asuntos llega siempre hasta el mar", reconocen en un territorio.

Pero ni Ferraz teme por la continuidad de sus barones autonómicos y mantiene que "no vamos a perder ninguna comunidad" ni en los territorios exhiben pesimismo, convencidos de que el debate nacional no es "determinante" en la agenda autonómica y, por tanto, no tendrá una repercusión electoral. "Mejor", admiten en una comunidad, que no hubiera ningún "lío". "No vivimos aislados. En las barras del bar se está hablando de las fotos con prostitutas", asumen en otra, y "alguna influencia puede tener" pero, remarcan, "el elector quiere que se hable de sus cosas y lo mismo a nivel local". Con esta sensaciones los socialistas afrontan unas elecciones, en las que, por la enorme fragmentación del voto, cada autonomía debe analizarse se manera singular.

ARAGÓN

La cuesta del 28M se ha vuelto más empinada para Javier Lambán por asuntos como la desintegración del PAR (Partido Aragonés), la entrada en acción de Aragón Existe (la extensión autonómica de Teruel Existe) y el reagrupamiento del voto de centro derecha en torno al PP. El PSOE está obligado a mantener su resultado, 24 diputados, y rezar después para que haya una mayoría suficiente. Los datos que manejan es que el PP (con 16) crecerá y lo hará bastante porque la extinción de Ciudadanos -que tiene 12 escaños- les permitirá engordar su apoyo.

Pero los socialistas confían en recoger algo de voto naranja y del PAR, y también que este formación sobreviva al naufragio -su presidente, Arturo Aliaga, vicepresidente en el Ejecutivo de Lambán, ha sido defenestrado y una parte del partido se ha escindido en la plataforma Aragoneses-, gracias a su implantación municipal en Teruel y Huesca. "El PAR siempre resucita", sostienen fuentes socialistas, que pronostican también la supervivencia de IU (1), pese a que algunas encuestas le sitúan fuera del Parlamento.

Además creen que la candidatura de Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, presenta aspectos negativos para el PP porque "no conoce el mundo rural, más allá de ir a esquiar a Formigal" y no han medido la rivalidad que existe entre la ciudad de Huesca y la de Zaragoza. "No es un buen candidato ni en Huesca ni en Teruel", sostienen. Dos provincias que, según la lectura del PSOE, serán también reacias a Aragón Existe, una marca que ven desinflada por el avance en los últimos años de Teruel, con pleno empleo y dos hospitales en construcción. Pese a ello, con dos o tres escaños, creen que "será la llave". Y un partido nacido de "asociaciones de barrio de corte progresista" deberá decidir si respalda un Gobierno de PP y Vox. Podemos, pronostican, con 5 escaños y una consejera Maru Díaz que es "una crack", se mantendrá y la CHA, con tres, subirá. La cuestión será quién suma más: Azcón o Lambán.

ASTURIAS

Con menos incógnitas afrontan el 28M los asturianos que, con 20 escaños, aspiran a mantenerse o subir frente a un PP hundido en los 10 parlamentarios. Pese a los intentos de Génova de reflotar allí el partido con Diego Canga, alto cargo en la Comisión Europea, el PSOE mantiene que "no aporta un plus". Subirán, defienden, por la desaparición de Ciudadanos (5). Pero los socialistas no renuncian a parte de ese voto, convencidos de que allí el candidato naranja, Juan Vázquez, ex rector de la Universidad de Oviedo y que formó parte de un consejo asesor del anterior presidente socialista, Javier Fernández, tuvo voto moderado que ahora puede atraer Javier Barbón.

El reflotamiento de Izquierda Unida (2), con el histórico Gaspar Llamazares como aspirante a la alcaldía de la capital, favorece también la continuidad de Barbón, a pesar de la "guerra interna" que vive Podemos (4) y su tendencia a la baja. El PP, además, compite con Foro (la escisión de Álvarez Cascos) y no ha sido posible el acuerdo, mientras que Vox podría mantener sus dos diputados. El PSOE asturiano considera que no corre ningún peligro y sostiene, además, que Barbón que se ha consolidado en solo cuatro años como un político, destacan, "auténtico" y "muy cercano", aporta votos a la marca.

BALEARES

Ha sonado siempre como unas de las autonomías en riesgo porque es una comunidad "sociológicamente de derechas" y porque el PP tiene su fortín en el voto urbano. Aún así en Ferraz rechazan que Francina Armengol vaya a perder el Gobierno, que comparte con Podemos y Més, y fuentes del socialismo balear aseguran también que "no tenemos datos que apunten a un cambio". "Baleares viene una situación de paz social y crecimiento y la coalición funciona". "Vemos bien a Més, estables como siempre, y Podemos está en el Govern sin conflictos", señalan.

Pero hay más variables en juego. Ciudadanos, con cinco, "se va a hundir", y esto contribuirá al tirón del PP (16). Vox, con tres, "puede subir un poco". Y queda por ver qué ocurre con el PI (3). El resultado, en un pañuelo.

CANARIAS

La previsión del PSOE canario antes del estallido del 'caso Mediador' era mejorar sus resultados. Ahora nadie se atreve a hacer pronósticos. "Es muy difícil saber el impacto", aseguran fuentes socialistas. Desde luego el partido está tocado en Fuerteventura, la isla de Juan Bernardo Fuentes Curbelo, implicado en la trama junto a su sobrino y otros empresarios. Hace sólo unas semanas la continuidad de Ángel Víctor Torres que, "se ha crecido en la gestión de la crisis", se daba por segura, y con él una reedición del 'Pacto de las Flores', el Gobierno que comparte el PSOE (25), Nuevas Canarias (5), Sí Podemos (4) y Agrupación Socialista Gomera (3). Los socialistas están obligados ahora casi a mantenerse e incluso subir en alguna isla para compensar una posible bajada de Podemos y de Nueva Canarias. La suma sólo supera por un escaño la mayoría absoluta, 36 diputados. Puede estar en el filo, a pesar de que Coalición Canarias sigue a la baja.

CASTILLA LA MANCHA

Aunque a algunos dirigentes del PP se les ha escuchado decir que podrían gobernar en Castila La Mancha, en el PSOE autonómico apuntan que "eso no se lo cree nadie en Génova y menos Feijóo". Los sondeos dan a Emiliano García-Page posibilidades de reeditar la mayoría absoluta, fijada en 17 escaños. Ahora tiene 19 y, según sus encuestas internas, se mueve en una horquilla de entre 18 y 20. El PP tiene 10 y Ciudadanos, cuatro. Según sus cuentas, los populares no lograrán automáticamente 14, porque parte del voto naranja -en torno a la mitad- puede ir a Page, que además también cuenta con apoyo entre el electorado de derechas. Castilla-La Mancha es una comunidad conservadora. Vox, estiman, entrará esta vez pero sin alharacas, con uno o dos escaños, previsiblemente por Toledo y Guadalajara.

COMUNIDAD VALENCIANA

Considerada por el PP la 'joya de la corona' de estas elecciones y por el PSOE su mayor fortín a defender, serán los resultados de Esquerra Unida y Podemos, que se presentan conjuntamente, quienes decidirán las elecciones. Es necesario que alcancen un 5% para entrar en las Cortes Valencianas. Si se quedan a las puertas, sus votos se desperdiciarán y será prácticamente imposible reeditar el Gobierno tripartito de Ximo Puig, Compromís, EU y Podemos.

Como en el resto de autonomías Ciudadanos, con 18 escaños se desintegra, y eso propulsa al PP que "se come" a los naranjas. Los socialistas creen que pueden llegar a 33 diputados, tienen 27, pero sin descartar que los populares estén por delante, con una horquilla entre 33 o 34. El PP podría ser primera fuerza en la provincia de Alicante pero su candidato, Carlos Mazón, tiene poco grado de conocimiento en Valencia. Compromís puede bajar porque "es la primera vez que se presenta sin Mónica Oltra" y aunque el diputado Joan Baldoví es un buen cartel, tiene mucho tirón en Valencia pero menos en Alicante.

Vox, que ahora tiene 10, según el análisis que hacen en el PSPV, "ya no está tan fuerte porque sólo vive del malestar" y, prosiguen, la situación es de estabilidad, "no hay manifestaciones a las puertas del Palau". Sí reconocen que les daña el 'caso Azud', con el que "se ha intentado desgastar a Ximo pese a ser un asunto que afecta sobre todo al PP y en mejor medida al PSPV". "Un favor no nos hace".

EXTREMADURA

Como sucede en Castilla-La Mancha, el PSOE extremeño considera irreal que el PP les pueda arrebatar el Gobierno. "Como no van a gobernar, generan dudas". Su candidata, María Guardiola, es "poco conocida" y lo que han hecho, con una campaña "agresiva" en redes sociales es "generar una ficción sobre sus posibilidades". Pero es, aseguran desde el partido, una "realidad virtual". "Aquí se gana si tienes referentes y terminales en los municipios".

Subirán, admiten, porque el PP tiene 20 escaños y Ciudadanos, con siete, va a desaparecer. "Salió del PP y volverá al PP". Pero los socialistas no ven peligrar la mayoría absoluta de Guillermo Fernández Vara, que además suma a la marca. Al contrario, creen que hay "muchas probabilidades" de repetirla. Podemos e IU, que concurren juntos de nuevo, bajarán pero tendrán representación parlamentaria. Y Vox, si lo hace, "será por los pelos", según sus datos.

NAVARRA

Si en Asturias creen que hay 'efecto Barbón', en Navarra defienden el 'efecto Chivite'. Destacan que tienen "buenas perspectivas" para el PSN y la aspiración es llegar a 12 o 13 escaños -tienen 11- ."Hemos desterrado el conflicto identitario y hecho políticas progresistas". Los socialistas "tenemos mayor apoyo social" frente a una derecha "fracturada".

María Chivite gobierna junto a Geroa Bai, Podemos e IU. Los dos últimos concurrirán ahora juntos a las elecciones y de tres escaños -dos Podemos y uno IU- podrían subir a cuatro. Mientras que Geroa Bai (9) igual ve mermado su apoyo porque, recuerdan en el PSN, el 75% de la sociedad navarra no se declara independentista. EH Bildu, en cambio, se mantendría e incluso lograría el octavo parlamentario, que en 2029 se le escapó por 24 votos. Dan por sentado que la presidenta, "muy cercana y muy navarra", continuará pese a que habrá un "ascenso sustancial de PP" y una "bajada importante de UPN".

LA RIOJA

Citada a lo largo de la legislatura como la comunidad más a mano para el PP, porque se trata de una sociedad conservadora, las perspectivas han mejorado mucho para la presidenta Concha Andreu. La elección de Gonzalo Capellán como candidato popular ha acabado por provocar una escisión en el partido, que capitanea el ex secretario general, Alberto Bretón.

Esto, aseguran en el PSOE, "les va a hacer mucho daño". En esta mayor competencia, "Vox va a tener muy complicado entrar". "Además, los de Bretón tienen muchos candidatos municipales y eso arrastra".

A Andreu también le puede ayudar, al margen de sus propia gestión, que Podemos e IU volverán a presentarse juntos, después de hacerlo ya en 2019 pero separarse al mes y de que los morados hayan expulsado del partido a su propia consejera. El acuerdo está firmado, pendiente del aval de Ione Belarra. Pero la dirección, según distintas fuentes, ofrece resistencias porque en este caso encabezaría la lista la diputada de IU, Henar Moreno.