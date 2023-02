Dos discursos distintos en menos de 24 horas. Alberto Núñez Feijóo volverá a defender su proyecto para Cataluña, centrado en la economía y en escapar del marco político de los independentistas, aprovechando la celebración del Mobile World Congress. Y lo hará un día después de que Isabel Díaz Ayuso lograra una fuerte ovación en el Círculo Ecuestre, donde denunció el “régimen excluyente” de la comunidad catalana mientras lanzaba mensajes en clave electoral pensando en Madrid.

En la Puerta del Sol reconocen que fue “un discurso muy político” con un indudable perfil nacional, mirando de frente a Pedro Sánchez y erigiéndose en defensora de los constitucionalistas catalanes a los que en 2017 “quisieron quitarles sus derechos constitucionales”. “Me pregunto si la opresión contra esos derechos de los no separatistas no será ahora aún más asfixiante y consentida por Sánchez”, dijo, volviendo a hacer una referencia al régimen de Nicaragua, que ya empleó hace unos meses.

En Génova evitan hacer comparaciones de liderazgo y mantienen que Feijóo se empleará a fondo en su hoja de ruta, ya conocida, para Cataluña, mientras Ayuso mantiene un ‘perfil duro’ que puede funcionar para restar fuerza a Vox. Sí reconocen “diferencias” entre los perfiles políticos del presidente y la dirigente madrileña, y asumen que existe “un reparto de papeles” destinados a sus potenciales interlocutores, que no siempre son los mismos.

En la dirección nacional aseguran que Feijóo no buscará en Barcelona “titulares muy llamativos”, sino un discurso estable. Algo que choca directamente con lo que consiguió este lunes la presidenta madrileña.

La realidad es que hace justo un mes el líder popular también visitó el Círculo Ecuestre dando mensajes muy distintos a los que ayer ofreció Ayuso. Su alocución quedó empañada por unas polémicas declaraciones tras el ataque terrorista de Algeciras, quedando en un segundo plano la agenda catalana. Aún así, en aquel foro, Feijóo afirmó que su intención pasa por que en Cataluña “se vuelva a hablar de diálogo, de crecimiento económico y no de sedición; de recuperar para esta comunidad las grandes empresas que se han ido a Madrid y Valencia y no de los líderes fugados; y de empleo y no de aquellas personas que incumplen las leyes”.

En la defensa cerrada del orden constitucional coinciden los dos dirigentes del PP (Ayuso fue nítida: “Defendemos la Constitución, la monarquía parlamentaria y la Transición”, llegó a pronunciar). Pero también dedicó buena parte de su intervención a ‘vender’ la gestión de Madrid, haciendo comparaciones entre los logros de su Gobierno autonómico y el catalán que ahora dirige en solitario ERC.

“Hacer campaña autonómica desde otra comunidad autónoma”, coinciden distintos dirigentes del PP consultados por este diario, afirmando que “ese discurso no sólo estrecha el margen sobre Vox”, sino que le hace recuperar parte del votante que se fue con los ultras en las últimas elecciones autonómicas.

“En Madrid recibimos a todo el mundo sin preguntar de dónde viene. Todos son madrileños desde el primer día, no hay forasteros o charnegos. No sobra nadie. Quien llega encuentra una administración amable y respetuosa. No se etiqueta a nadie, ni se piden compromisos políticos”, afirmó para después dejar claro que Madrid “se ha convertido en un imán para los grandes proyectos y las inversiones”, la apertura de nuevas empresas y la “locomotora económica de España, al aportar casi un 20% del PIB”.

Mientras que Feijóo trató (y lo volverá a hacer) de defender que las empresas que dejaron Cataluña deben volver, Ayuso sacó pecho de tener la fiscalidad más baja de toda España (algo que los independentistas critican con firmeza en todas las instituciones, incluido el Congreso de la mano de Gabriel Rufián, acusando a la Comunidad madrileña de hacer ‘dumping fiscal’) “frente a los 15 impuestos propios que tiene Cataluña”, y de haber atraído en 2021 “tres de cada cuatro euros que llegaron a España de inversión extranjera”.

Puso el reciente ejemplo del nuevo proyecto de Microsoft en la región madrileña, que conllevará un impacto de 5.300 millones de euros para la región y enarboló la bandera de la nostalgia al referirse a un pasado en el que “Cataluña inspiraba a todo el país”.

Las perspectivas del PP

No serán los mensajes que hoy defenderá Feijóo en Barcelona, donde aprovechará también para ver al candidato al Ayuntamiento de la ciudad condal, Daniel Sirera. Las expectativas de crecimiento del PP en las municipales son altas porque en 2019 cosecharon unos resultados realmente bajos. Al terreno que le comió Ciudadanos en las cuatro provincias se sumó después el ‘sorpasso’ de Vox en las autonómicas de 2021. Por eso, reconocen en la dirección nacional, “lo esperable es un crecimiento significativo”.

Para el PP el principal objetivo es quedar como primera fuerza constitucionalista en mayo, dejando fuera de este club al PSOE. Es decir, volver a quedar por delante de los naranjas y los ultra. Sirera fue la apuesta de Feijóo desde hace meses cuando corroboró la resistencia de la exministra Dolors Montserrat a moverse a la política municipal. Otra cosa serán las autonómicas, pero para abrir ese melón aún queda tiempo.

A pesar de que Feijóo se mantendrá firme en su estrategia, en el PP catalán y también en Génova reconocen que el discurso de Ayuso es esencial para recuperar a una parte del electorado en manos de Vox.