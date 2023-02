Esta es la historia de dos amigos que pasaron a ser rivales en tan solo unos días en los que se desató una guerra total. De una relación de “máxima confianza” a graves acusaciones de espionaje y de celebrar juntos las victorias a abrir en canal un partido político. Todo esto lo vivieron hace apenas un año, por un lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y por el otro, el por entonces líder del Partido Popular, Pablo Casado.

El detonante de una relación que se extendía más allá de dos décadas, cuando Ayuso y Casado se conocieron en las Nuevas Generaciones del PP, fueron unas informaciones que apuntaban que el núcleo duro de Pablo Casado contactó con detectives para investigar al hermano de Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, la relación entre ambos dirigentes ya venía tensionada meses atrás. “Pase lo que pase esto ya acabará mal. Perderemos todos”, vaticinaban en la dirección nacional de los populares en el mes de noviembre.

Pero, el origen del conflicto que terminó convirtiéndose en una de las crisis más importantes de la historia del PP, venía de más atrás.

Enero de 2019

A comienzos de 2019, Isabel Díaz Ayuso era casi desconocida y apenas contaba con experiencia previa de gestión, cuando Pablo Casado apostó por ella para encabezar la lista del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. La decisión del líder popular no gustó a todo el mundo y Ángel Garrido, que entonces presidía la Comunidad tras la salida de Cristina Cifuentes, y otros ‘barones’ no compartían el movimiento, teniendo en cuenta algunas declaraciones de Ayuso, como las que hizo para proponer que el 'concebido no nacido' sea familia o los atascos de madrugada en la capital española, que para ella eran una seña de identidad de la ciudad.

Mayo de 2019

En las elecciones de mayo de 2019 a la Comunidad de Madrid, el PP encajó una derrota al ser superado por el PSOE de Ángel Gabilondo. No obstante, la suma de sus escaños, los de Ciudadanos y los de Vox, permitieron a los populares llevar a Ayuso a presidir la Comunidad. Ayuso colocó como hombre de confianza a Miguel Ángel Rodríguez, muy cercano a José María Aznar. Este hecho, supuso un punto de inflexión en la relación entre ambos ‘amigos’.

Febrero de 2020

Con la aparición en escena del terremoto que supuso el Covid-19, Ayuso tomó el papel de ‘azote’ del Gobierno de Sánchez y se erigió como su principal rival, relegando en muchas ocasiones a un segundo plano a Pablo Casado. La presidenta madrileña presionó para eliminar las restricciones contra el coronavirus, acusó al Ejecutivo central de querer “arruinar” a los madrileños y abrió una guerra por la compra de mascarillas. Asimismo, tomó sus propias decisiones respecto a la pandemia, desoyendo la línea marcada por el partido. A diferencia de otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, Madrid mantuvo la hostelería y los comercios abiertos en aras de proteger la tierra de la “libertad”.

Abril de 2020

La polémica que acabaría siendo determinante en la crisis del PP y que terminó con Casado, nació en abril de 2020, cuando la Comunidad de Madrid adjudicó un contrato para comprar mascarillas a la empresa Priviet Sportive S.L., propiedad de un amigo de la familia Ayuso, por un 1.512.500 euros. Su hermano, Tomás Díaz Ayuso, fue quien intermediaba en ello.

Marzo de 2021

Las encuestas favorecían a Ayuso en marzo de 2021, justo después del terremoto político en Murcia, momento que aprovecha la presidenta madrileña para convocar elecciones adelantadas en la autonomía.

Mayo de 2021

Isabel Díaz Ayuso arrasó en las elecciones autonómicas y se impuso con 65 escaños, más del doble de los obtenidos en 2019. Pablo Casado, aprovechando los buenos resultados, vendió como suya la victoria, sin embargo, el triunfo en Madrid fue entendido como una hazaña personal de la candidata, no del PP ni de su líder.

Algunos expresidentes populares pidieron a Casado que siguiera la estrategia de Ayuso, pero Génova se negó a trasladar a sus ‘barones’ territoriales que copiasen la receta de la presidenta, que en aquel momento negaba tener más tirón electoral que su propio partido: “Somos lo mismo, el mismo proyecto, el mismo partido”.

Agosto de 2021

El 31 de agosto de 2021, Isabel Díaz Ayuso avanzó que quiere ser presidenta del PP de Madrid y pide a la cúpula que convocara ya el congreso interno. La presidencia del PP madrileño llevaba vacante desde 2018, cuando Cristina Cifuentes dimitió por el escándalo del ‘caso Máster’.

Septiembre de 2021

La presidenta madrileña se reunió con Pablo Casado a finales de septiembre en la sede de Génova, para tratar el tema del Congreso regional del PP, algo que no gustó en la formación porque el calendario para renovar el liderazgo del partido en Madrid debía ser tarea de la dirección nacional y Ayuso se había saltado todas las reglas. Durante la reunión, Casado pidió explicaciones a la presidenta sobre unas informaciones que apuntaban a “un supuesto cobro de comisiones relativo a un contrato sanitario en Madrid en beneficio del entorno de Ayuso”.

Fue en ese septiembre de 2021 cuando Ayuso arrancó su particular batalla por presidir el PP madrileño y pidió adelantar la convocatoria del Congreso, incluso solicitó que fuera en ese 2021. Pero la dirección del PP iba por otro camino y se resistía a que la dirigente popular acumulara más poder mientras que Casado y García Egea deslizaban la idea de que José Luis Martínez-Almeida, podría disputarle el sillón. O incluso apuntan en ese momento a una tercera vía, la de Pío García Escudero o Ana Camins, secretaria general del PP de Madrid, que ahora mismo está en manos de una gestora.

¿Qué significa presidir el PP de Madrid? Elaborar los programas de acción preelectoral y electoral, tener la potestad de elegir candidatos a los comicios, nombrar y cesar a los portavoces y cargos directivos en las instituciones en las que el PP tenga representación, nombrar representantes en organismos o autorizar y aprobar los actos políticos, entre muchas otras. Yendo más a lo concreto, el Comité Electoral Autonómico aprueba, previa propuesta de los Comités Electorales Provinciales, las candidaturas municipales de localidades de más de 20.000 habitantes, según los estatutos.

Octubre de 2021

La Convención Nacional del PP celebrada en octubre en Valencia sirvió para calmar los ánimos después de que Ayuso accediera a acudir junto a Casado. "Tengo meridianamente claro dónde está mi sitio, que es Madrid. Daré lo mejor para que seas presidente", sentenció Ayuso con la intención de dejar, al menos públicamente, las guerras a un lado. No obstante, algunos barones no vieron con buenos ojos el protagonismo que asumió en la cita.

Octubre de 2021

La tregua pactada en Valencia duró, poco, muy poco. Tan solo unos días más tarde, la dirección interna del PP inició una “investigación interna” para conocer si el hermano de Ayuso habría cobrado unas supuestas comisiones por un contrato durante la primera ola de coronavirus en 2020. Esto, junto a que no le dejaran vía libre para liderar el partido en Madrid, provocó que la presidenta madrileña bloqueara de Whatsapp a Teodoro García Egea, secretario general del partido, y otros dirigentes para evitar que se pudieran poner en contacto con ella por ese canal.

Noviembre de 2021

Unos días más tardes, ya en noviembre, el caso de las supuestas comisiones del hermano de Ayuso escala, se cuela en la Asamblea de Madrid y los medios informaron de que la Comunidad de Madrid adjudicó a dedo 1,5 millones de euros en mascarillas a un empresario amigo de la presidenta. Isabel Díaz Ayuso señaló a fuego amigo.

Entre tanto, la dirigente continuó presionando para celebrar el Congreso del PP de Madrid “cuanto antes. La democracia interna tiene que abrirse paso”, espetó.

Diciembre 2021

El convulso 2021 llegaba a su fin para el PP con la presentación del libro de Mariano Rajoy, que sirvió para reunir a Casado y a Ayuso en un acto en el que no se cruzaron palabra y en el que no posaron juntos. Este mismo mes de diciembre, la presidenta madrileña conocía la existencia de ese supuesto espionaje orquestado por el PP contra su hermano. A pesar de las negaciones del alcalde José Luis Martínez Almeida, la polémica se llevó por delante a Ángel Carromero, coordinador general de la alcaldía. La dirección nacional de los populares ya asumía que la guerra abierta iría a más porque Ayuso “no frena”.

Enero de 2022

Las navidades y la entrada del año nuevo sirvieron al PP para bajar los decibelios. El adelanto electoral en Castilla y León firmó una paz momentánea y García Egea arropó a la presidenta madrileña en un desayuno informativo en el que Ayuso subió el pie del acelerador y tendió la mano al presidente para que “llegue lo antes posible” a la Moncloa.

Febrero de 2022

El día posterior a las elecciones de Castilla y León, el entorno de Ayuso puso fin al alto al fuego y la presidenta volvió a la carga, pidiendo que no se siguiera retrasando el congreso “de marras”. Desde Génova insistían en que no era momento de “personalismos”.

16-17 de febrero de 2022

La noche del 16 de febrero se filtró que la dirección nacional del PP había encargado un espionaje a Isabel Díaz Ayuso por el caso de su hermano. A la mañana siguiente, la líder regional acusó a Casado de urdir un plan para destruirla y de vincularla con la corrupción "sin pruebas" e involucrando a su familia. Como respuesta, García Egea anunció la apertura de un expediente contra la regidora. El Partido Popular reconoció que no puso en manos de la Fiscalía el asunto al carecer de pruebas. La guerra interna ya era un hecho y todo parecía predispuesto a estallar por los aires.

18 de febrero de 2022

El líder de los populares rompió su silencio un día más tarde en una entrevista a la Cadena COPE donde volvió a pedir explicaciones y señaló que la presidenta madrileña podría haber cometido tráfico de influencias. “El problema no es el contrato, es si ha habido una transferencia de comisiones a un familiar”, señaló en relación al polémico contrato.

Ayuso pasó a la defensiva al admitir ahora que su hermano cobró 55.850 euros por facilitar su red comercial en China a la empresa Priviet Sportive.

20 de febrero de 2022

Unas 3.000 personas se congregan ante la sede nacional del PP en Génova para mostrar su apoyo a Díaz Ayuso. Cierra así la semana más negra de una crisis del PP sin precedentes.

21 de febrero de 2022

Isabel Díaz Ayuso compareció el lunes 21 de febrero para anunciar que enviaría ese mismo día a la Fiscalía todos los documentos del contrato de mascarillas que se relaciona con su hermano.

Sobre la crisis en el PP, la presidenta madrileña afirmó que el partido vivía una situación “insostenible”, pero descartó que mantuviera una “guerra” con Casado y señaló que no tenía intención de sustituirlo al frente del partido: “No voy a moverme de Madrid”.

22 de febrero de 2022

El seísmo en el Partido Popular arrastró a Teodoro García Egea, que anunció su dimisión como secretario general y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dejaba el cargo de portavoz nacional de la formación. Un goteo de dimisiones siguió a la de estos dos nombres, como la de Belén Hoyo, miembro del comité de dirección y diputada del partido en el Congreso y Ana Vázquez, diputada por Ourense y portavoz de Interior.

23 de febrero de 2022

Pablo Casado se mantuvo algunas horas más como líder del PP y acudió a su última sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Casado, antes de abandonar el hemiciclo ovacionado interpeló al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, como el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y que nuestros hijos tengan un futuro mejor“. Sánchez, por su parte, dedicó unas palabras para despedirse del todavía líder del PP: “Desde la diferencia y la discrepancia, le deseo en lo personal lo mejor”.

Horas más tarde, Pablo Casado convocó una reunión en Génova con todos los poderes territoriales para pactar su salida y esbozar el futuro inmediato de partido abierto en canal. Sus horas como presidente se agotaban y debía tomar una decisión. La mayoría de presidentes autonómicos pedían que Casado dimiierta de forma inmediata, para permitir tomar el mando a Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, el líder popular quería mantenerse al frente hasta el congreso extraordinario que debería elegir a su sucesor.

1 de marzo de 2022

La despedida formal del partido llegó el 1 de marzo en la Junta Directiva del PP, en la que Casado ya ofreció “lealtad” a Feijóo, que aún no había anunciado su candidatura a liderar el partido,: “Lamento todo lo que haya hecho mal y la situación que han sufrido durante esta semana nuestros militantes y votantes. Y también siento, tengo que decirlo, la reacción que he tenido que sufrir, que es inédita en nuestra historia democrática, y creo sinceramente que no merezco ni merecería ninguno de vosotros".

Abril de 2022

Casado se mantuvo como presidente del PP hasta abril, al menos oficialmente, pues no ejerció ningún tipo de actividad. El 2 de abril, con un 98,35% de los votos Alberto Núñez Feijóo salió elegido presidente del PP en el XX Congreso Nacional de la formación.

El nuevo presidente del PP aseguró ante su partido que su elección como líder solo era “el principio", porque "lo importante de verdad ahora es seguir juntos" para que los españoles les elijan "para gobernar su futuro". Feijóo abrazó al ya exlíder Pablo Casado y desde el escenario dio las gracias a la dirección saliente y a su "amigo".