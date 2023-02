La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este jueves sobre el aborto que no sabe "si es un derecho" de la mujer, pero que hay "libertad para hacerlo", aunque considere que no es "nada para celebrar".

Así ha respondido al ser preguntada por los periodistas por si considera que la interrupción voluntaria del embarazo es un "derecho de la mujer" a su llegada a la II Asamblea de representantes y directores de Escuelas Católicas de Madrid.

"No se si es un derecho, hay libertad para hacerlo, pero, desde luego, no es nada para celebrar en un país con un grave problema de invierno demográfico, donde no nacen niños y donde las familias son cada vez son más pequeñas y estamos más solos", ha remarcado la mandataria.

Desde su punto de vista debería ser "seguro" y "legal", pero que la sociedad trabajase en busca de que sea "poco frecuente". "Ninguna ley es buena", ha sentenciado Ayuso, quien considera que no hay "ningún avance" cuando se producen en España "100.000 abortos" anuales.

Entiende la presidenta que lo que hay que hacer es luchar para evitar que se produzcan embarazados no deseados y apoyar a las personas y mujeres que tengan dudas, una posición que entiende que lleva adelante en sus responsabilidades públicas. "Toda vida es única e insustituible", ha remarcado.

El Congreso aprueba blindar el aborto

Esta mañana, el Pleno del Congreso ha ratificado, con el apoyo del PP y el rechazo de Vox, una enmienda a la reforma de la ley del aborto --introducida a su paso por el Senado-- por la que se blinda el aborto frente a protocolos antiabortistas como el que propuso Vox en Castilla y León. Tras la votación de las enmiendas del Senado la Cámara Baja tiene que votar el texto en su conjunto, por tratarse de una Ley orgánica, y que previsiblemente recibirá el rechazo tanto de Vox como de los 'populares'.

Esta propuesta de modificación, que se ha votado junto al resto de las enmiendas, ha sido ratificada por la Cámara Baja con 279 votos a favor, 51 en contra y 7 abstenciones.

Se trata de una enmienda transaccional del PSOE sobre otra de Más Madrid al texto procedente del Congreso, que fue firmada por todos los grupos de la ponencia, incluido el PP, y que se introdujo durante la tramitación de la ley en el Senado.

Con esta enmienda, la ley recoge en su artículo 24 que las administraciones deberán "garantizar el libre ejercicio del derecho a la interrupción del embarazo en los términos de esta ley y, especialmente, velarán por evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o para demorar, la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo" con "la excepción de la información clínica imprescindible y pertinente".

Por otro lado, el Pleno del Congreso también ha rarificado este jueves una serie de enmiendas introducidas por la Cámara Alta al preámbulo y algunos artículos de la ley. Entre otras cuestiones, se introduce reforzar el papel del Defensor del Pueblo como mecanismo al que puedan acudir las ciudadanas cuyos derechos sexuales y reproductivos se vean vulnerados; y que los servicios de asistencia integral especializada y accesible estén adaptados a las lenguas oficiales de las comunidades autónomas.