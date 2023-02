Cuatro meses después, los madrileños han vuelto a tirarse a la calle para reclamar "sanidad pública de calidad", en una multitudinaria manifestación similar a la celebrada el 13 de noviembre pasado, aunque de mayores dimensiones.

Tanto entonces como ahora, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la destinataria de la mayoría de las quejas de los manifestantes, que la consideran responsable del "lamentable estado en que se encuentra la atención primaria y los servicios de urgencias de los hospitales madrileños", según han denunciado los convocantes al finalizar la concentración, que ha superado en asistencia a la anterior.

A las dos de la tarde, las cabeceras de las cuatro columnas ciudadanas que habían salido desde distintos puntos de la ciudad (Nuevos Ministerios, Legazpi, la plaza de España y el hospital de la Princesa) seguían avanzando hacia la plaza de Cibeles, destino final de la manifestación, pero hasta donde tenían dificultades para llegar debido a la fuerte presencia de público desde mediodía.

Ayuso dimisión

La estampa recordaba a la vivida hace cuatro meses en este mismo lugar. Ahora y entonces, en la concentración se han oído gritos de "Ayuso dimisión" y multitud de manifestantes portaban carteles que, directamente, planteaban: "Ayuso o muerte" o "Ayuso es abuso".

Si en aquella ocasión asistieron 200.000 personas, según la Delegación de Gobierno (670.000 según los convocantes), esta vez la cifra oficial de ciudadanos oscila entre los 250.000 aportados por la Policía y el millón de personas, que según los organizadores, habían salido a la calle para pedir mejor sanidad pública, cálculo basado en los 340.000 metros cuadrados de vía pública que, según sus cifras, había ocupado la marcha.

Precisamente, la organización de esta nueva manifestación, convocada bajo el lema "Madrid se levanta y exige sanidad pública y soluciones al Plan de Atención Primaria" ha sido objeto de polémica en días previos. Aunque Ayuso había tachado la concentración de "acto político", la convocatoria ha corrido a cargo de más de 75 entidades sociales sin filiación partidista, igual que hace cuatro meses. Entre los organizadores hay plataformas médicas, colectivos de barrio, agrupaciones de pensionistas y asociaciones de pacientes.

Mal atendidos

Es el caso de Manuela Díaz, jubilada del barrio de Tetuán, que explicaba los motivos de su asistencia agarrada a un cartel donde podía leerse: "La sanidad no se vende, la sanidad se defiende". "Llevo toda mi vida acudiendo al mismo centro de salud, pero nunca ha estado tan mal atendido como ahora. No por los sanitarios, que hacen lo que pueden, sino porque es imposible que te den cita para antes de tres semanas. Si te encuentras mal, te mandan a urgencias, que están atestadas", se quejaba la pensionista.

La concentración ha estado marcada por la masiva presencia de batas blancas de sanitarios que, como Ana Sánchez, médico del centro del barrio del Pilar, se sienten "maltratados" por la actual Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid. "No podemos trabajar en estas condiciones. No tenemos tiempo de atender a los pacientes como se merecen, pero la responsabilidad la hacen recaer en nosotras. Amamos nuestro trabjo, pero necesitamos más medios", declaraba la doctora con un fonendo colgado del cuello.

Médicos en huelga

En la marcha se podían leer muchos carteles en apoyo de los médicos de familia y pediatras del servicio de Atención Primaria que están en huelga indefinida desde el pasado 21 de noviembre para reclamar "un mínimo de diez minutos por paciente y mejores condiciones laborales para evitar la fuga de sanitarios a otras regiones y países", según recordaba Mar Noguerol, una de las doctoras huelguistas.

Paula García puede ser una de ellas: "Después de cinco años atendiendo enfermos, me quedé sin trabajo hace cuatro meses por reducciones de personal de mi centro de salud. Por eso vine a la manifestación de noviembre y he vuelto ahora", señala la enfermera, de 30 años. "Estoy en contacto con compañeras y me confirman que hoy están peor que entonces", añade.

Apoyos a la manifestación

Además de colectivos vecinales, sindicatos, partidos políticos de la izquierda, asociaciones sanitarias o plataformas de trabajadores, entre otros, han mostrado su apoyo también rostros de la cultura como Rozalén, Carlos Bardem, Luis Pastor, Juan Echanove, Juan Diego Botto, Alberto San Juan o Antonio de la Torre.

La protesta ha contado con la presencia de los máximos responsables de los sindicatos UGT y CCOO, así como los portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid y grupos municipales del PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid.