Nuevo paso hacia la 'normalidad'. El Consejo de Ministros de este martes 7 de febrero aprobará el fin del uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público. Con esta luz verde, la medida podría entrar en vigor el miércoles o el jueves de esta misma semana, después de que el decreto sea publicado en el Boletín Oficial del Estado. Eso sí, el tapabocas seguirá siendo obligatorio en hospitales y centros sanitarios, farmacias y para los visitantes y trabajadores de residencias y centros sociosanitarios.

El Gobierno ha tomado esta decisión teniendo en cuenta la incidencia de covid sigue estable y no ha aumentado durante las celebraciones navideñas ni tras la apertura de las fronteras chinas, como se temía en un inicio dado que el gigante asiático sufre una fuerte oleada de covid debido al fin de la estricta política de contención. Sin embargo, en los aeropuertos españoles no se ha detectado la entrada de ninguna variante preocupante y también ha bajado la alerta en torno al linaje detectado en EEUU y España y denominado Kraken.

La decisión cuenta con el apoyo de los expertos que asesoran al Gobierno y a las autonomías en la ponencia de alertas, según ha expuesto la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al resaltar que cada "fase", cada "logro" contra la pandemia, en la que se entró "sin cartas de navegación", ha tenido lugar "de la mano de las personas expertas".

Apoyo de las autonomías

Varias comunidades reclaman desde hace tiempo el fin de una medida de protección que no utilizan muchos usuarios, sobre todo en el metro, donde nadie vigila su uso. El 'exconseller' catalán Josep Maria Argimon ha puesto varias veces en duda la obligatoriedad de llevar mascarilla en el transporte y dentro del comité científico asesor del covid-19 de Catalunya la sensación es que "no tiene sentido" mantener esta medida cuando desde hace meses no se requiere en aglomeraciones y sitios cerrados como discotecas o conciertos, donde la propagación del covid puede ser similar a la que tiene lugar en el transporte público, informa Beatriz Pérez.

Con la retirada del tapabocas en el autobús, el metro, el tren o el avión, sólo seguirá siendo obligatorio utilizarlo en las farmacias, en los hospitales y centros sanitarios y para los trabajadores y visitantes de las residencias y centros sociosanitarios, con el fin de proteger a las personas mayores y vulnerables que viven o acuden a estos lugares.

Entorno sin mascarillas

España es uno de los pocos países donde aún es obligatorio llevar el tapabocas en el transporte y dado que el covid se mantiene estable y no ha aumentado de manera preocupante la presión hospitalaria con la llegada del invierno, cada vez más voces pedían poner fin a una medida de protección que, un simple paseo por el metro, permite comprobar que no cuenta con mucho apoyo social. De hecho, el sector del transporte exigió ponerle fin el pasado septiembre, pero los expertos de la ponencia aconsejaron esperar a que pasara el invierno.

Aún así, los expertos aconsejan ser prudentes y seguir usando la mascarilla en entornos cerrados cuando se tengan síntomas de cualquier infección respiratoria. "Cuando tenemos síntomas deberíamos utilizarla de manera responsable y si somos grupos de riesgo o vulnerables también. Hay que entender que nuestra salud afecta de alguna forma a la de los demás, sobre todo cuando hay una enfermedad infecciosa de por medio", ha señalado Fernando Simón.