Alberto Núñez Feijóo logró reunir este sábado en Valencia a José María Aznar y Mariano Rajoy en un acto del PP, algo que no ocurría desde 2015. El actual líder de los populares ha querido que la fotografía simbolice la experiencia que acumula el partido y también la unidad: Aznar señaló como sucesor a Rajoy a principios de siglo, pero su relación se fue deteriorando tanto con los años que acabó en una ruptura que afectó a la vida interna del partido. Ahora, Feijóo ha querido coser esas heridas y ellos, aunque su comunicación es muy escasa, se han prestado porque ambos, dijeron este sábado, están al servicio del partido y, sobre todo, de Feijóo. Él es, subrayaron los dos, el único que puede rescatar a los ciudadanos de Pedro Sánchez; el único que puede corregir el "rumbo equivocado" en el que ven a España, apuntó Aznar.

Casi a las seis y media de la tarde, el jefe de los conservadores llegó andando con los dos expresidentes al Museo de la Ciencia de Valencia, donde este fin de semana el partido está celebrando una reunión con candidatos a alcaldes llegados de toda España. Entre aplausos y decenas de selfis, los tres fueron avanzando hasta subir al escenario en el que pronunciaron sus discursos. No fue un coloquio, como se había anunciado, entre los dos exjefes de Ejecutivo, sino tres mítines consecutivos. Empezó el líder actual. "En el PP estamos todos unidos y ahora toca el siguiente paso, que es unir a nuestro país", dijo Feijóo en referencia a la reconciliación que ha querido representar al reunir a los dos.

El votante de Vox y del PSOE

Después, Aznar, en referencia indirecta a los votantes que dudan entre Vox y PP, señaló al candidato popular como el único que es "garantía de cambio" para vencer a Sánchez. Y a los candidatos a alcaldes y la plana mayor del partido que le escuchaba en las primeras filas les instó a evitar la "extravagancia" y a vender una "España atractiva" y "próspera". “Estoy convencido de que el PP con vuestro esfuerzo y el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, va a iniciar ese ciclo virtuoso que España necesita", continuó.

Aznar acabó su discurso pidiendo que se busque a los votantes socialistas que no consideran que sea de "izquierdas" rebajar la malversación o "recompensar" a los que "quieren romper la nación". Según Rajoy, los españoles no se van a olvidar de que Sánchez está actuando esta legislatura "a las órdenes de las minorías más extremistas". En su opinión, el dirigente socialista está rompiendo "consensos" básicos y por eso los ciudadanos quieren "un cambio". Feijóo, destacó, es el único que puede luchar contra el "Gobierno Frankenstein" y "acabar con lo que el monstruo significa".

El divorcio

La última vez que Aznar y Rajoy coincidieron en un acto del PP fue el 23 de enero de 2015. A los presentes en aquella convención nacional que se celebró en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid no se les olvidará nunca el vapuleo público al que Aznar sometió al que entonces era presidente del Gobierno con mayoría absoluta. El gallego, sentado en primera fila, tuvo que tragar saliva varias veces. “¿Dónde está el PP?”, preguntó retóricamente varias veces Aznar quejándose de un partido que veía acomplejado en la defensa de las víctimas del terrorismo y con poca “determinación” en el freno al independentismo catalán. Aquel discurso, pronunciado además tras unos meses de muchas informaciones sobre la corrupción del partido, supuso la ruptura entre ambos.

Este sábado, en su discurso, Aznar se refirió en un par de ocasiones a Rajoy como "amigo", aunque, según fuentes cercanas a ambos dirigentes, la relación personal entre ellos sigue siendo mala, así que Feijóo debe de agradecer especialmente que hayan querido participar en esta reunión del PP. También Rajoy hizo referencia a su antecesor, para recordar que metió a España en el euro y "transformó" el país, momento en el que aprovechó para reivindicarse a sí mismo, por haber evitado la salida de la moneda única, en 2012.

La ausencia de Casado

En esta convención de Valencia también se está hablando mucho de Pablo Casado, aunque los comentarios son por su ausencia. Feijóo no ha invitado a su antecesor al primer gran acto de partido en el que ha querido mostrar unidad interna. Diputados y asesores que siguen en contacto con Casado explican que le ha sorprendido que Feijóo no le haya ofrecido siquiera la oportunidad de participar, aunque él haya tomado la decisión de apartarse de la política. "Tan malo no habrá sido para el partido si ellos mantienen como alcaldables o presidenciables a personas que él eligió", señala un alto cargo en la anterior etapa. Esta fuente recuerda que los candidatos a las autonómicas que tienen que pelear por ganar presidencias (María Guardiola, en Extremadura; Jorge Azcón, en Aragón; Marga Prohens; en Illes Balears, o Carlos Mazón, en la Comunitat Valenciana) fueron seleccionados y aupados por Casado.