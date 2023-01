En 2021 interrumpieron su embarazo 2.597 ciudadanas de Castilla y León, un 2,6 % del total de los abortos practicados en España (90.189). La radiografía de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en la región evidencia que es muy complicado abortar allí: sólo cinco centros lo permiten y en cinco de las nueve provincias no se practicó ni un aborto.

Tras las polémicas medidas antiaborto anunciadas por Vox y matizadas este lunes por el presidente de la comunidad autónoma, Alfonso Fernández Mañueco, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica.

Según datos del Ministerio de Sanidad, la tasa de interrupciones del embarazo por cada mil mujeres en edad fértil (15-44 años) en tierras castellanoleonesas está bastante por debajo de la media nacional: es de 7,17 por cada 1.000, frente a la cifra de 10,7 en todo el país. Sólo registran tasas más bajas que las de Castilla y León Extremadura (7,1), La Rioja (6,17), Galicia (5,37) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (1,79).

En 2021, ni Palencia, ni Ávila, ni Soria, ni Segovia ni Zamora notificaron interrupciones voluntarias del embarazo, más de la mitad de las provincias de la comunidad autónoma. Son cinco de las 12 provincias donde no se practicó ni un aborto en 2021.

Cinco provincias no notificaron abortos en 2021

En las cuatro provincias en las que sí se garantizó este derecho a las mujeres (Burgos, León, Salamanca y Valladolid), sólo cinco centros ofrecieron esta prestación sanitaria, de los cuales cuatro eran privados y uno público.

El hecho de que en esas cinco provincias no se notificaran abortos no quiere decir que las mujeres de esos territorios no interrumpieran sus embarazos, sólo que tuvieron que recorrer kilómetros hasta otra provincia para ver garantizado su derecho. Tres de cada cuatro mujeres que abortaron en Castilla y León tuvieron que hacerlo, más de 770.

De las 2.597 IVE, el mayor número correspondió a ciudadanas de Valladolid (702) y el menor, a Soria (120). Entre ellas, León (558), Burgos (338), Salamanca (223), Segovia (202), Palencia (165), Zamora (158) y Ávila (131).

De las más de 2.500 intervenciones practicadas en la región, el 97,7 % se hicieron en centros privados y sólo 60, el 2,3 % restante, en el único público disponible. Sin embargo, si se atiende al lugar al que las mujeres recurrieron para informarse sobre la intervención, el 60 % fue a un centro sanitario público y sólo un 6,7 % a uno privado.

Perfil de las usuarias

En Castilla y León vivían en 2021 un total de 362.379 mujeres de entre 15 y 44 años. Se practicaron 2.597 abortos, lo que supone un 0,7 % de esa cifra.

El 90 % de los mismos fueron a petición de la mujer, el 4,5 % por suponer el embarazo un grave riesgo para la ciudadana y el 4,9 % por grave riesgo para el feto.

Un 93 % de las interrupciones se realizaron en las primeras 14 semanas de gestación, plazo para el aborto voluntario (66 % en las primeras 8 y el 27 % entre la 9 y la 14), mientras que el 6,7 % se practicó entre la 15 y la 22.

Más de la mitad de las ciudadanas castellanoleonesas que se sometieron a una IVE en 2021 vivía en ciudades de más de 50.000 habitantes (1.505), mientras que 320 vivían en localidades de entre 10.000 y 50.000 y las 772 restantes en núcleos de menos de 10.000. Casi el 80 % de los casos eran de mujeres españolas.

Si se atiende a la edad de las mujeres, la gran mayoría estaba en la franja entre los 20 y los 39 años. Hubo 9 IVE en menores de 15 años; 236 entre 15 y 19; 519 entre 20 y 24; 541 entre 25 y 29; 531 entre 30 y 34; 505 entre 35 y 39; 229 entre 40 y 44 años y 27 entre las ciudadanas de más de 44.

El 51,3 % de las usuarias no tenía hijos en el momento de la IVE, el 23,4 % tenía uno; el 17,6 %, dos; el 5,2 %, tres; y el 2,4 %, cuatro o más.

En una inmensa mayoría de los casos, el 72,8 %, era la primera vez que la mujer se sometía a un aborto, mientras que el 19,9 % había pasado por otro. Además, 120 mujeres habían tenido dos antes, 40 tres, 15 cuatro y 13 cinco o más.

Preguntadas por el método anticonceptivo empleado, el 42 % mencionó métodos barrera (preservativo), el 20 % métodos hormonales y el 32,7 % refirió no utilizar ninguno.

La reforma de la ley del aborto, que se aprobará a comienzos de febrero en el Senado, obligará a que la sanidad pública garantice el acceso de las mujeres a partir de los 16 años al derecho a abortar en los centros sanitarios públicos de todos los territorios. Además, impulsará la educación afectivosexual en todas las etapas educativas.