El excomisario José Villarejo ha dicho al tribunal que le ha juzgado por la grabación y difusión de una reunión entre policías sobre el Pequeño Nicolás que le han hecho "seguir creyendo en la justicia" tras un "linchamiento popular" de varios años.

La Audiencia Provincial de Madrid ha dejado visto para sentencia este jueves el juicio a Villarejo, su mujer, Gema Alcalá, y el periodista Carlos Mier por presunta revelación de secretos por la grabación y publicación de conversaciones entre agentes de la Policía Nacional y el CNI sobre la investigación a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, tras la detención del joven en 2014.

Villarejo, que al hacer uso de la última palabra se ha emocionado, ha explicado que empezó el juicio con ilusión porque por, tras cuatro años de "linchamiento popular" le juzgarían magistrados, y ha dicho a los jueces: "Tal y como se ha hecho el juicio, con el respeto y la corrección, me han dado la razón; me han hecho seguir creyendo en la justicia".

Ha asegurado que no se arrepiente de haber abandonado la situación "tan confortable" que tenía antes del caso Nicolás, ya que entendió que era su obligación "criticar los abusos en nombre del Estado".

La Fiscalía ha mantenido la petición de cuatro años de cárcel para Villarejo por un delito de revelación de secretos, y tres años de cárcel para Alcalá y Mier como cooperadores necesarios. La Abogacía del Estado también ha mantenido esa petición de pena.

Por su parte Podemos ha modificado levemente su petición inicial, manteniendo cinco años de cárcel para Villarejo y cuatro para los otros dos acusados por revelación de secretos, pero retirando el delito de estafa procesal, y la Plataforma por la Honestidad se ha adherido a las conclusiones del Ministerio Público.

Las defensas han solicitado la absolución de los tres procesados porque no se ha demostrado el delito y han denunciado irregularidades en el proceso.

Este jueves ha declarado la mujer de Villarejo, Gema Alcalá, responsable en el periódico Información Sensible, en el que Carlos Mier dio la exclusiva de la detención del Pequeño Nicolás y publicó contenido de la reunión entre policías y agentes del CNI.

Alcalá ha asegurando que ella no era propietaria de ese periódico, que no recuerda si ese medio dio información sobre la reunión y que no recibió órdenes de su marido al respecto: "Para nada, mi marido estaba a sus cosas, en sus mundos", ha dicho.

"El hecho de que Carlos Mier y yo estemos aquí es que somos daños colaterales de la persecución de Villarejo, nada más", ha sostenido.

Por su parte Carlos Mier también ha declarado que es juzgado no por lo que publicó sobre el Pequeño Nicolás, sino "por otras cosas", detallando que él no sabía en 2014 que Gema Alcalá era la mujer de José Villarejo, y que no conocía a éste porque "nadie le conocía" entonces.

Tras publicar la exclusiva de la detención de Francisco Nicolás Gómez Iglesias porque pudo confirmarla "con su entorno", decidió hablar con el entonces jefe de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas, porque su nombre salia en las diligencias policiales. Lo hizo el 20 de octubre y hablaron un rato sobre ese tema.

Mier ha asegurado que consiguió toda la información por iniciativa propia y por sus fuentes, y que no comentó con Gema Alcalá lo que iba a publicar.

En sus informes finales, el fiscal ha considerado probado que Carlos Mier realizó una llamada al del comisario Martín Blas durante la reunión, que activó "artificio informático" que le permitió captar el sonido y grabarlo. Lo hizo a petición de Villarejo para "afectar, anular o incordiar la investigación del Pequeño Nicolás".

El letrado de Villarejo, Antonio José García, ha defendido la absolución del excomisario "por absoluta falta de prueba", tras una instrucción que ha considerado "elefantiásica".

Ha pedido que los magistrado dicten sentencia "ejemplar" que marque unas "líneas rojas" en estas investigaciones.

El letrado de Gema Alcalá, Sergio Nuñez Diez de la Lastra, ha afirmado que esta procesada está en el banquillo "por ser la mujer de Villarejo" y ha criticado que la Fiscalía mantenga una "teoría novelesca", solicitando una sentencia que resarza "una investigación que ha afectado de forma tan masiva a los derechos fundamentales".

La abogada de Carlos Mier también ha denunciado irregularidades en la investigación y ha rechazado que haya pruebas para condenarle.