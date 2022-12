El PSOE no quiere pensar qué ocurriría si el Tribunal Constitucional atiende este lunes la petición del PP e impide la votación, el próximo jueves en el Senado, de la proposición de ley que incluye la reforma penal y la renovación judicial. “Como demócrata, no puedo ni quiero imaginarme ese escenario. No lo contemplo”, ha señalado tras la ejecutiva la portavoz del partido, Pilar Alegría. Pero hay algo que los socialistas parece tener claro: acatarán la resolución del alto tribunal, aunque sea desfavorable. “Este partido entiende y respeta la separación de poderes”, ha añadido la también ministra de Educación.

Podemos, en cambio, no lo tiene tan claro. Su portavoz, Alejandra Jacinto, ha asegurado que las Mesas del Congreso y del Senado disponen de “elementos jurídicos suficientes” para desatender al TC si este decide frenar la tramitación parlamentaria. El debate tiene en realidad escasa trascendencia práctica. Como recuerdan fuentes socialistas, la decisión sobre qué hacer ante un fallo desfavorable del Constitucional correspondería a la Mesa del Senado, donde los morados no tienen ningún miembro. Pero se trata de una nueva diferencia entre los socios del Gobierno de coalición. Críticas al PP Alegría ha evitado ahondar en esta cuestión, centrándose en cambio en las críticas al PP, cuyo recurso de amparo considera que los derechos de participación de sus parlamentarios se han visto vulnerados, al incluir la reforma penal enmiendas que no se han podido debatir apenas y rebajan las mayorías necesarias para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designe a sus dos candidatos al TC. “Es incomprensible que con una situación tan difícil, el PP solo haya trabajado a favor de la crispación, el enfrentamiento y la deslegitimación de todo. [Los populares] No aceptan que no son ellos los que gobiernan en este país. Y entienden que para gobernar este país todo vale: bloquear el Poder Judicial, deslegitimar al Gobierno, insultar al presidente y secuestrar el Congreso –ha señalado Alegría-. Aunque seguramente esté planteando un brindis al sol, quiero pedir al PP responsabilidad, respeto y sentido de Estado. Su presión es muy grave. En política no todo vale. Es un camino muy peligroso que debe abandonar. Es una travesía que ni ellos mismos saben dónde va a concluir”. La portavoz del PSOE, por último, también ha lanzado un reproche a ERC y su propuesta de volver a celebrar un referéndum de autodeterminación. Como publicó este diario el domingo, ahora que ya han acordado la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación cuando no concurra ánimo de lucro, los socialistas, a cinco meses de las elecciones autonómicas y municipales de mayo comienzan a tomar distancia de los republicanos. “Las declaraciones de ERC son fruto de la sobreactuación. Le digo esto porque el ‘procés’ ha terminado y estamos en otro momento. Si hay un Gobierno que ha apostado por el diálogo, ha sido este Gobierno: es el mejor camino para dejar a la política lo que corresponde a la política. Ese referéndum de independencia no se va a producir en ningún caso. No es constitucional y este Gobierno nunca lo va a aceptar”, ha concluido la portavoz.