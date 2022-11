Pedro Sánchez quiere sustituir el delito de sedición por otro de "desórdenes públicos agravados" con una pena máxima de 5 años. PSOE y Unidas Podemos registrarán este viernes en el Congreso una proposición de ley para reformar el delito de sedición y crear una nueva tipificación de delito de "desórdenes públicos agravados". El texto, al que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, detalla que esa nueva figura actuará contra aquellos que "en grupo" atenten "contra la paz pública" y exista "violencia o intimidación". La reforma impulsada suprime el capítulo 1 título XXII del Código Penal que versaba sobre el delito de sedición, por lo cual desaparece del ordenamiento jurídico español.

Las penas de prisión propuestas van de los tres a cinco años "cuando se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público". En caso de ser autoridad, la pena de inhabilitación será absoluta por tiempo de seis a ocho años. PSOE y Podemos introducen este cambio legal que está exigiendo ERC como proposición de ley, una fórmula que les permite esquivar la obligación de solicitar informes al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial.

El PSOE recuerda que algunos países europeos no pudieron extraditar a algunos dirigentes huidos porque los tipos de delitos no estaban homologados

El portavoz del grupo parlamentario socialista, Patxi López, ha quitado importancia al método y ha recordado que en las últimas nueve legislaturas, gobiernos de todos los colores han utilizado este sistema para modificar en 10 ocasiones el Código Penal.

Las extradiciones

López ha defendido que su Gobierno homologue el ordenamiento jurídico a algunos países del entorno europeo y ha recordado que, tras la declaración unilateral de independencia, algunos de esos estados no pudieron colaborar judicialmente con España "no fue posible". "Se requería de un tipo de delito homologable que no existía y eso impidió, entre otras cosas, las extradiciones", ha apuntado.

En una rueda de prensa en el Congreso para defender la reforma legal, el portavoz socialista ha subrayado que "Catalunya está hoy infinitamente mejor que en 2017". "Ahora la Generalitat se compromete por escrito a cumplir el ordenamiento jurídico legal, y a que las soluciones sean amplias y transversales para toda la sociedad catalana, como acordó la mesa de diálogo en julio. Ahora la mayoría de catalanes y catalanas quieren permanecer en España y no salirse de ella como pasaba antes. Ahora no hay unidad de acción independentista, ha desaparecido el victimismo, que es lo que más les aglutina", ha reflexionado. Se refería indirectamente a que Junts ha desdeñado esta reforma del delito de sedición y la ha calificado de "nueva trampa" del Gobierno a ERC.