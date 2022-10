Unidas Podemos reprocha al PSOE que haya permitido al PP dilatar la renovación del Tribunal Constitucional y condicionarla a la elección del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El socio minoritario de la coalición considera que los populares han cosechado de primeras un "éxito" sólo con la apertura de las negociaciones para renovar el órgano judicial, al haber logrado aplazar el nombramiento de los jueces del TC, evitando así el PP que la mayoría del órgano, actualmente conservadora, se torne progresista.

Fuentes próximas a la negociación por parte del ala morada muestran su malestar sobre esta circunstancia, al considerar que las conversaciones iniciadas hace hoy diez días entre Gobierno y PP forman parte de la estrategia dilatoria del partido de Alberto Núñez Feijóo para mantener una mayoría favorable en el Alto Tribunal. El TC debe resolver importantes cuestiones en los próximos meses especialmente sensibles para el PSOE, pero también para Podemos. Es el caso de la ley del aborto, de la eutanasia, la ley Celáa, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial o la constitucionalidad del juramento de los diputados nacionalistas al en su toma de posesión en el Congreso, pero también otros asuntos como la devolución del escaño al ex diputado de Podemos Alberto Rodríguez.

En Unidas Podemos admiten que la estrategia del PP ya ha visto sus primeros frutos, puesto que “el PP ya ha conseguido que no se renueve el Tribunal Constitucional hasta después de que se nombre el nuevo CGPJ”. Y ese nombramiento, incluso en caso de que se produzca un acuerdo en los próximos días, podría tardar en oficializarse meses, dadas las formalidades del proceso.

Para que se renueve el CGPJ, en caso de que se produzca el acuerdo, los grupos parlamentarios deben proponer los nombres en Las Cortes, donde habrán de votarse las propuestas por mayoría cualificada de tres quintos. De los 20 vocales del Consejo, la mitad se elige en el Congreso y la otra mitad en el Senado. Al Congreso le corresponde votar a diez vocales, cuatro juristas y seis jueces, y los cuatro primeros deben pasar un examen previo en la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso, mientras que los seis magistrados pasan directos a la votación. Es decir, el proceso no es automático y cada semana en que no se renueve el TC es una semana ganada para los populares, interpretan en Unidas Podemos.

En Unidas Podemos atribuyen directamente al PSOE la cesión al PP en este punto y ya asumen que Moncloa ha renunciado a nombrar a los dos miembros del TC que le corresponden, tal como pedía el socio minoritario, y que esperará hasta que el nuevo CGPJ haga lo propio con los dos que le corresponden. Un extremo que no ha podido hacerse hasta ahora debido al bloqueo de varios vocales del actual CGPJ, que se han declarado en rebeldía para no realizar los nombramientos.

La negociación

La comunicación es continua entre el ministro de Presidencia y negociador por parte del Gobierno, Félix Bolaños, y su interlocutor en este asunto por parte de Unidas Podemos, el diputado Enrique Santiago. Este mismo lunes la vicepresidenta segunda convocó al espacio confederal para informarles sobre el estado de las negociaciones que, según fuentes próximas a la negociación, avanzan y han quedado a expensas del Partido Popular. El socio minoritario del Gobierno cree que el acuerdo podría llegar pero no se confían: consideran que la pelota está en el tejado del PP, pero recelan de que vaya a poner más trabas al no tener alicientes para la renovación. Un acuerdo que de darse, en todo caso, será escenificado por los líderes del PP y PSOE a partir de este miércoles, una vez pasado el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Senado.

Pese a las quejas de los morados por el retraso en la renovación del TC, el socio minoritario del Gobierno sí se felicita por haber logrado lo que consideran un hito en las negociaciones con el PP: bloquear cualquier reforma legal sobre la elección del CGPJ hasta que no se renueve dicho órgano. Según fuentes conocedoras de las conversaciones, UP trasladó al PSOE su petición para que los vocales del próximo CGPJ siguieran siendo pactados entre los partidos, y los jueces no tuvieran un mayor peso en estos nombramientos, tal y como reclamaba el PP. En caso de que se produzca un cambio en el sistema de elección de los jueces, se hará después de que se haga efectiva la renovación del órgano judicial. Y en todo caso, asumen desde el Partido Popular, sería ya una vez entrada la próxima legislatura.