El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha seguido este jueves mostrándose optimista con la pronta renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato está caducado desde hace casi cuatro años. No obstante, tras acudir a una conferencia del líder de la UGT, Pepe Álvarez, Feijóo ha dicho ante las cámaras que quiere que el acuerdo con Pedro Sánchez incluya un compromiso "por escrito" para "modificar la ley" orgánica para "dar más peso" a los jueces en la elección del poder judicial.

"Todos los acuerdos que lleguemos con el Gobierno tienen que ser escritos, porque, si son orales, son meras conversaciones. No conozco ningún acuerdo que no se escriba, que no se firme, que no comprometa a las partes", ha declarado.

El PP propuso el pasado mes de julio que el nuevo CGPJ que elijan ahora haga una propuesta de reforma de la norma. Los conservadores creen que sería óptimo que estudiaran el tema y plantearan su opción en un plazo de seis meses. En paralelo, la comisión de Justicia en el Congreso también crearía una ponencia y tendría que tener sus trabajos listos en medio año. Después ya habría que introducir el cambio de la norma en la Cámara baja, pero el 2023 es año electoral, con comicios municipales y autonómicos en mayo y generales a final de año, por lo que se antoja complicada la reforma esta legislatura. Siempre los proyectos legales decaen con la convocatoria a las urnas, así que el compromiso "por escrito" puede tener un futuro complejo.

Por esa razón, Feijóo se ha comprometido esta mañana a reformar él la ley si logra formar Gobierno tras las generales y ante la posibilidad de que el Ejecutivo no cumpla.

Todo con una mayoría de tres quintos

Fuentes del partido conservador han apuntado también que el líder del partido y Sánchez acordaron el pasado lunes modificar la capacidad de bloqueo de los vocales del CGPJ. La Moncloa no ha querido comentar este asunto y ha pedido "discreción". Hasta ahora, hay algunas decisiones de los vocales del poder judicial que en estos momentos se toman por mayoría absoluta y el PP quiere que se haga también por una mayoría superior, en este caso, de tres quintas partes. Si finalmente el Gobierno acepta esa petición de los populares, los presidentes de sala de la Audiencia Nacional, los presidentes de sala de los Tribunales Superior de Justicia, los presidentes de las Audiencias provinciales y los anteproyectos de ley también tendrían que ser aprobados por tres quintas partes.

En estos momentos los acuerdos del CGPJ ya se alcanzan por esa mayoría rotunda de tres quintos en el caso del nombramiento de presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo, el presidente de la Audiencia Nacional y los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia.