Albert Batet, presidente de Junts en el Parlament, ha condicionado la negociación de los presupuestos del próximo año a que antes el 'president' se somete a una cuestión de confianza. "No son los presupuestos que haría Junts si gobernara en solitario". "Antes de hablar de presupuestos el 'president' ha de resolver la confianza que tiene su Govern en el Parlament". "No se puede empezar la casa por el tejado", ha añadido el dirigente de JxCat. Batet ha evitado afirmar que el Govern carece de legitimidad y lo ha calificado de "débil" y carente de apoyos y ha mantenido la hipótesis de las elecciones anticipadas si no se supera la cuestión de confianza.

"Primero hemos de ver si ERC se aclaran o no porque Junqueras vetaba al PSC y se abría a prorrogarlos, este martes Aragonès contempla que se aprueben con Junts y la CUP". "Se tendrán que aclarar entre el señor Junqueras y el señor Aragonès", ha añadido. Y en relación a la apelación del 'president' a la responsabilidad de Junts, ha respondido que "hemos de ser responsables, rigurosos, el 'president' cesó al vicepresidente y tuvo ocasión de manifestar su compromiso con el pacto" de legislatura. "Ha habido un cambio radical de orientación política", ha añadido. "El 'president' no cumplió el acuerdo, ha variado la orientación del Govern y su composición y no se puede hacer como si nada, principio de realidad. Antes de hablar de presupuestos toca que el 'president' presente una cuestión de confianza y ver qué mayorías tiene para gobernar". "Oposición constructiva" a un "Govern débil" "Haremos una oposición constructiva y proactiva, tenemos 32 diputados, haremos valer nuestros votos y toda nuestra fuerza con exigencia y responsabilidad", ha asegurado., pero ha evitado afirmar que el nuevo Ejecutivo carece de legitimidad. Dicho lo cual ha cargado contra el Govern y el 'president', afirmando que su apuesta no es la independencia ni el mandato del 1-O. Además ha asegurado que el Ejecutivo es "débil" y no tiene "el aval de las urnas" ni la "confianza parlamentaria". Batet ha anunciado una ronda de reuniones con organizaciones de la sociedad civil, agentes sociales y económicos y también "grupos parlamentarios".