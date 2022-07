La mayoría de comunidades no cree necesario recuperar la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores a pesar del incremento de contagios y de hospitalizaciones por covid, aunque apelan, como el Gobierno, al "sentido común" y a que cada uno decida cómo protegerse.

Según el último informe del Servicio de Vigilancia de Infección respiratorio Aguda (SIVIRA) del Instituto de Salud Carlos III de este jueves, se ha intensificado la circulación de la covid-19 y se han incrementado las tasas de hospitalización, especialmente en mayores de 79 años.

Son los datos correspondientes a la semana del 27 de junio y el 3 de julio, que arrojan una tasa de hospitalización de 11,2 casos por cada 100.000 habitantes, respecto a los 9,6 en la semana previa. En el caso de los mayores de 80 años, la cifra es de 96,2 casos, frente e los 89,3 de la semana anterior.

Este jueves, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asociado el aumento de los contagios por covid-19 a la expansión de las variantes ómicron Ba.4 y Ba.5, que tienen mayor transmisibilidad, aunque todo apunta a que no tienen mas gravedad.

La responsable de Sanidad ha recordado que se mantienen las medidas en vigor para evitar contagios, como el uso obligatorio de la mascarilla en hospitales y centros sociosanitarios, en transportes públicos y en farmacias.

Además, ha vuelto a apelar a "la cultura del cuidado y el uso responsable de las mascarillas", especialmente por las personas vulnerables.

Ante el aumento de los contagios, la Junta de Andalucía se ha mostrado partidaria de recomendar el uso de mascarillas en determinadas situaciones en las que pueda haber aglomeraciones o en espacios, públicos de interior, según ha señalado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre.

Entretanto, el presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, se declaraba, "por ahora" contrario a imponer el uso de la mascarilla "en ningún espacio" más allá de los ya determinados y defendía que se la ponga "todo aquél que quiera", sin tener "tapujo" aunque ahora parezca "que da un poquito de corte".

También ha descartado la adopción de medidas excepcionales, la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repolles, aunque ha advertido de la necesidad de extremar las precauciones respecto del uso de mascarillas en interiores, de la protección a las personas vulnerables y de que los positivos se aíslen para evitar contagios.

No prevé tampoco adoptar nuevas medidas restrictivas Castilla-La Mancha, ni va a apostar por recuperar la obligatoriedad del uso de las mascarillas en interiores, ya que, según su presidente, Emiliano García-Page, no es una medida que recomienden los expertos.

El Gobierno canario, que ha insistido en la necesidad de ponerse las dosis de refuerzo, ha descartado restricciones en las actividades o movimientos, pero ha recomendado el uso de mascarillas en lugares poco ventilados y donde haya aglomeraciones.

Por su parte, el presidente gallego, Alfonso Rueda, cree que la situación actual no obliga a tomar medidas adicionales contra la covid, pero ha dicho que el hecho de que no sea obligatorio el uso de mascarillas en interiores "no quiere decir que quien quiera no pueda usarla como medida de prevención".

En Valencia, la patronal de residencias ha pedido una reunión a la Conselleria de Sanidad para revisar el protocolo vigente con varias medidas, entre las que figura la vuelta de las mascarillas para los residentes.

Así mismo, el Colegio de Farmacéuticos de Valencia ha hecho hincapié en la necesidad de "cambiar el chip" y volver a utilizar la mascarilla en interiores y en aquellas situaciones en las que no pueda garantizarse la distancia de seguridad de 1,5 metros, así como en el caso de haber tenido un contacto estrecho y de estar con personas vulnerables.