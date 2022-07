Sandro Rosell permaneció dos años en prisión provisional y después fue absuelto. La fiscalía había recibido información del FBI contra unos empresarios por presuntos cobros ilegales en relación con la FIFA. EEUU también apuntaba al expresidente del FC Barcelona. EL PERIÓDICO ha desvelado que el comisario José Manuel Villarejo investigó a Rosell paralelamente y sin control judicial, al incluirle en la Operación Catalunya contra el independentismo.

Los últimos años habrán sido difíciles para usted, aunque después le absolvieron. ¿Se ha recuperado?

Creo que me he recuperado. Sí, han sido unos años difíciles para mí, pero más para mi compañero, Joan Basoli. Su hijo tuvo un accidente y la jueza Carmen Lamela no le dejó salir para visitarlo. También muy difícil para las familias. Al final, tú estás encerrado. Es un tema mental: intentas hacer deporte, leer, escribir cartas y, en mi caso, un libro, y caminar mucho, unos 10 kilómetros al día. No es tan duro para el que está dentro como para la gente que está fuera.

¿Hizo amistades en la cárcel?

Sí. Tenemos un chat con los que van saliendo. El ‘pal de paller’ del chat es el capellán de la prisión, que me ayudó mucho. Me junté con dos hermanos que eran narcos, tenían mi edad y además eran del Barça. Me llamaban “presi”. Cuando ingresé les dije que me habían metido en la cárcel sin hacer nada y ellos me contestaron: claro, claro... Comenté que me daba rabia me porque no había hecho nada. Al cabo de unos días, les pregunté: ¿esto de la cárcel cómo se lleva? Me dijeron: "Mira presi, si tú estás de 0 a 3 meses en la cárcel, no te enteras del procedimiento interno; si estás de tres meses a tres años, es una guerra entre tú y la cárcel y a ver quién gana, y si estás más de tres años, siempre gana la cárcel". Estuve entre tres meses y tres años y creo que gané.

¿Tuvo miedo?

Un par de veces porque me increparon. No miedo de ponerte a sudar, pero sí de pensar a ver si hoy recibo. Y alguna escena: un día uno apuñaló a otro delante nuestro. Es durísimo ser funcionario de prisión.

"Lo único que me ha quedado de la cárcel es el cotocroc de cerrar de las puertas por la noche"

Tras salir de prisión, ¿necesitó ayuda psicológica?

No. Y no pienso en ello. Lo curioso es que allá dormía muy bien. Pensaba: aquí no me pueden robar (ríe). Lo único que me ha quedado es el cotocroc, cotocroc de cerrar de las puertas por la noche; es durísimo ese ruido. La prisión tiene el ruido de la puerta, el olor a rancio y el color gris. Cada día yo buscaba verde.

¿Ahora se están descubriendo más cosas sobre la investigación?

Lo que habéis desvelado en EL PERIÓDICO es importantísimo. ¿Por qué? A mí me absolvieron por falta de pruebas, pero ahora es corrupción judicial. Cambia mucho.

Las anotaciones de Villarejo desvelan que le investigaban sin control judicial.

Mi mujer cuando vino a verme a la cárcel me preguntó: Sandro, ¿qué has hecho? ¿Tú qué crees? Nadaaaa. Había 40 policías en mi casa. Otros 10 en mi masía del Empordà. ¿Imaginas cuánto debe valer esto al Estado? Calculé un par de millones de euros. Por eso sí que debería ir gente a prisión. Cuando decía que aquí no había nada de nada, pensaba: Ahora cómo lo demostramos. ¿Cómo demuestras la inocencia?

¿Considera que fue todo fue un montaje?

Absolutamente. Las acusaciones que me hacen no son tales, sino que explican mi vida empresarial. Transfirió dinero de una cuenta a otra. Sí. ¿Y? Cobró un tasa de agencia por organizar un partido. Me he dedicado toda la vida a ello. Sí. ¿Y?

¿Y está resentido por qué las cloacas del Estado hayan participado?

Me gustaría mucho decir que no soy rencoroso. Cuando iba de pequeño a catequesis explicaban que no debía serlo, pero ese día no fui a clase. Quiero saber quien ha apretado el botón rojo y no pararé hasta saberlo. La única manera es que los jueces acepten las querellas.

"Quiero saber quien apretó en botón rojo y no pararé"

¿Cree que estuvo detrás la maquinaria del Estado, un partido político o unas personas concretas?

Villarejo no trabajaba solo. Trabajada de dos maneras. Una, como un patriota español que tiraba por el derecho sin autorización judicial, que se saltaba la normativa y tirando de fondos reservados. La otra, por cuenta de un empresario. En mi caso, o alguien del Estado le dijo que lo hiciera o fue un empresario. Quiero saber qué vía fue la mía o si fue una mezcla de las dos.

¿Qué hipótesis maneja?

Una mezcla de las dos.

Pero Villarejo le engloba en el mundo independentista.

Jordi Évole me lo preguntó. Le dije: te diré lo que haría y dime si eso es o no ser independentista. Si hubiera votación sobre la independencia, votaría que 'sí'; pero si ganara el 'sí', haría las maletas y me iría de Catalunya. Y si ganara el 'no', me quedaría.

Villarejo lo incluye en la Operación Catalunya.

No me lo acabo de creer. Eso lo dice Villarejo, pero en 2015, y no era presidente del Barça. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid….

Hay dos personajes claves. Uno, Alicia Sánchez-Camacho, al existir la grabación de una conversación en la que le dice a Villarejo que debe investigarle. ¿Por qué se lo pide?

No lo sé. Si alguna vez la veo le preguntaré. Si presentamos una querella contra Sánchez-Camacho debe ser en el Tribunal Supremo porque es aforada y allí nos la pueden bloquear, no por ella, sino porque está Carmen Lamela, la instructora de mi caso. Mi abogado, con buen criterio, me ha recomendado que es mejor ir por los juzgados ordinarios contra Villarejo.

El otro es José Luis Pérez, el autor de un blog critico a su gestión y que colabora con Villarejo.

No lo conozco. Ha sido condenado a ingresar en un psiquiátrico y a una pena de prisión. Es decir, una persona con problemas psiquiátricos y antecedentes penales es el que da informes para encarcelarme.

¿En los informes policiales aparece como relevante la información de blog de esa persona?

Sí. Bueno, fuentes abiertas, vas a un bar, te explican lo que sea y mira, es investigación. Mortadelo y Filemón.

"Villarejo colaborará con cualquier persona que le ayude a demostrar que él no estaba solo en esto"

Volviendo a Villarejo. ¿Cuándo deja el Barça, constata que le espiaban?

Algo noto, y empiezo a decir a mis amigos no habléis por teléfono porque creo que me están grabando. Pero fueron sensaciones. Nunca sospeché que pasaría todo lo que ocurrió después. En la comisión rogatoria de Estados Unidos se inventaron una cuenta en ese país, que no es verdad, para tener una manera de ligar a Estados Unidos con nosotros. La comisión solo pide información bancaria sobre mí y, en cambio, mira como acabó todo. A otros, que también figuraba en ella, no les ha pasado nada y yo dos años en la prisión. Y si hubiera delito, que no lo había, nadie se pasa ni una semana en prisión por esto y menos por una cosa de hacía 12 años. La desproporción es de un calibre brutal.

¿Cree que Villarejo colaborará como dijo en televisión?

Villarejo colaborará, si se puede llamar colaboración, con cualquier persona, aunque salga perjudicado, que le ayude a demostrar que él no estaba solo en esto.

¿Da credibilidad a las agendas de Villarejo?

Absolutamente. Es imposible inventárselo. Las interpretaciones son otro tema.