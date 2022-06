En el Gobierno de coalición parece haber consenso en que es necesario elevar la tributación a las grandes eléctricas. Las discrepancias están en el cómo y, sobre todo, en el cuándo. La vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, ha reclamado este miércoles que se ponga en marcha de manera "inmediata" un nuevo impuesto que "grave" a estas empresas. El ala socialista del Ejecutivo no está de acuerdo y se encomienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2023 para llevar a cabo esta reforma fiscal. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en que hay que "buscar la forma y el vehículo adecuado".

"Necesitamos actuar ya. No en los Presupuestos, sino ahora mismo con un impuesto que grave estas rentas", ha aseverado la también ministra de Trabajo en declaraciones a los periodistas a la entrada de un acto en Sevilla en el que también ha intervenido Montero. Díaz ha reiterado que "ya toca que los que más tienen más aporten" porque "lo que es evidente es que por la parte de las rentas salariales no dan para más".

Desde el entorno de la vicepresidenta abogan por establecer un recargo especial y temporal sobre los beneficios de estas empresas a través del impuesto de sociedades, incrementando su tributación. La intención de los morados era ligar esta medida a la prórroga del decreto que contiene las medidas anticrisis.

En el PSOE no se discute la necesidad de elevar la fiscalidad. Montero ha asegurado que el Gobierno "en su conjunto" reclaman a las grandes eléctrica "una mayor aportación al conjunto de las arcas públicas". "No hay discrepancias entre las dos formaciones", ha reiterado. La cuestión es cómo hacerlo. La ministra de Hacienda ha pedido buscar la "fórmula y el vehículo adecuado para la puesta en marcha". En este sentido, ha recordado que "los decretos ley no pueden poner en marcha medidas de nuevas figuras fiscales". Por lo tanto, los socialistas abogan por tener este debate de cara a las Cuentas públicas del próximo año.