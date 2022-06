La Comunidad de Madrid solicitará al Tribunal Supremo medidas cautelares para poder empezar el próximo curso con los mismos libros de texto y no los nuevos que contempla la ley educativa del Gobierno central, conocida como ‘ley Celaá’. Isabel Díaz Ayuso compareció en la Puerta del Sol para explicar los detalles del recurso que su administración interpone hoy, justo cuando se cumple el plazo para hacerlo. Aseguró que su intención “no era judicializarlo” pero, “al ver los borradores de los libros de texto”, dijo, “no tenemos otro remedio que dar este paso”.

“No es una batalla contra nadie. Es una defensa. Ante esta carga ideológica estamos obligados a defendernos”, aseguró acompañada de su consejero de Educación, Enrique Ossorio. Defendió ser la única presidenta autonómica en presentar el recurso, “soy presidenta de la Comunidad de Madrid por encima de las siglas de mi partido” dijo, advirtiendo que informó al presidente Alberto Núñez Feijóo y que cuenta con autonomía, como el resto de barones, para actuar en consecuencia.

Ayuso justificó su acción asegurando que “cumplirá la ley” pero “sin dejar de recurrir a los mecanismos que nos proporciona el Estado de Derecho”, defendiendo que el debate educativo “es demasiado importante como para gestarse en una pandemia y sin consenso”.

Pidió un debate nacional en el que participen todos los sectores implicados y arremetió con dureza contra el Gobierno de Pedro Sánchez: “Utilizan las peores artes, con afán de ingeniería social. El Gobierno quiere una sociedad a su medida. Es una cuestión que no puede ejecutarse sin la participación de todas las fuerzas cívicas y políticas”, sentenció Ayuso.

La presidenta aseguró que el recurso al Supremo (que podría tardar un año, como mínimo, para resolver el asunto) está acompañado de las medidas cautelares con la intención de que el próximo curso arranque en Madrid con los libros de texto actuales y no los nuevos. No descarta, en todo caso, acudir también al Tribunal Constitucional.

La presidenta madrileña considera que la nueva ley educativa “dinamita el armazón en el que se sustenta la convivencia española” y mostró su rechazo a que “las nuevas generaciones no sepan quiénes son y de dónde vienen”. “Esto forma parte de un rediseño de España entera”, aseguró.

"Cada CCAA toma sus decisiones"

La dirigente se esforzó en restar importancia a que sea la única dirigente del PP en combatir judicialmente la cuestión. “Cada comunidad toma sus propias decisiones en asuntos de sus competencias. Si el PP decidiera aprobar una subida de impuestos a nivel nacional obviamente me opondría. Esto es lo mismo. Lo he hablado con el presidente Feijóo y hemos decidido tomar este camino viendo que no tenemos otras opciones”, concluyó.