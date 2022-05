Al ser preguntada por el anuncio de la candidatura a la reelección de la alcaldesa Ada Colau, Lucía Delgado, portavoz de PAH Barcelona, recuerda que “la plataforma lleva 13 años a pie de calle”. “Gobierne quien gobierne, nosotros lo que exigiremos es que se defienda el derecho a la vivienda, y en concreto que se hagan políticas que defiendan a las personas y no los intereses de los lobys privados”, asegura quien fue una de las fundadora de la hiperactiva plataforma, junto a la alcaldesa (y ya oficialmente candidata) y la concejala de Vivienda, Lucía Martín.

“Pase lo que pase seguiremos peleando para que no se expulse a los vecinos de sus casas como hemos hecho siempre”, añade Delgado, quien este jueves ha participado en la rueda de prensa convocada por el movimiento por la vivienda en pleno para presentar la manifestación que celebrarán este sábado por la tarde (plaza de la Universitat, 18 horas), bajo el lema “la vivienda es un derecho, no un negocio; con estos precios no podemos vivir”.

“Por un futuro sostenible”

Enric Canet, director de relaciones ciudadanas del Casal dels Infants, entidad social de referencia en la ciudad, señala que “ya que los candidatos de los partidos presentados se conocen y conocen la ciudad, es el momento de trabajar juntos por unos proyectos comunes, contando con la ciudadanía y con el tejido asociativo, en favor de todas las personas, sobre todo las que siempre son perdedoras, y por un futuro sostenible”.

Desde Nou Barris, Sandra Pardo, presidenta de la Fundació Pare Manel, señala que dese la entidad hacen una valoración “realista y positiva” de la acción política del gobierno de Colau en su territorio: Verdum, Roquetes, Nou Barris. “Este gobierno ha mirado de una manera profunda y con recursos nuestra zona, con proyectos y con planes de barrio, y eso lo reconocemos. Pensar en política es pensar en la inmediatez y el hecho de que se vuelva a presentar es una posibilidad de dar continuidad a iniciativas a más a largo plaza, si la ciudadanía así lo decide”, asegura Pardo, quien se encuentra ultimando los preparativos del primer 'Guaya't el cel amb el Pare Manel' sin el Pare Manel sobre el escenario, aunque estará muy muy presente desde el 'cel', tanto delante como detrás del telón.