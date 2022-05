"No tenemos que hacer nada. Solo verles cocerse en su propia salsa", dice un asesor de Alberto Núñez Feijóo mostrando su pasmo por "el caos" montado por el Gobierno a cuenta de los escándalos de espionaje que le acechan. En el principal partido de la oposición, en Ciudadanos y Vox ven con regodeo la crisis política con la que está driblando Pedro Sánchez a poco más de un mes de las elecciones andaluzas y con el PP subiendo en las encuestas para las generales. "Nosotros somos previsión, prudencia, tranquilidad. Justo todo lo contrario de lo que Sánchez representa en estos momentos", añade ese colaborador de Feijóo.

El líder del PP escribió en Twitter que Sánchez ha ofrecido a los independentistas "la cabeza" de Paz Esteban como directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para buscar su propia "supervivencia" en la Moncloa. "El Gobierno en bloque debería dimitir y convocar elecciones. No todo vale", escribió en Twitter Inés Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos. "Sánchez ha decidido criminalizar a quienes nos protegen e indultar y asociarse con quienes nos atacan. Una autocracia al servicio de su persona", lanzó Santiago Abascal, jefe de filas de Vox.

Sánchez consuma el esperpento y ofrece la cabeza de la directora del CNI a los independentistas, debilitando una vez más al Estado para buscar su supervivencia. Es una auténtica afrenta a nuestro país. Injustificable. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) 10 de mayo de 2022

Los dirigentes del PP han recibido la indicación de la dirección de subrayar que el jefe del Ejecutivo tiene un grave "problema de credibilidad" y es el "principal elemento desestabilizador" de las instituciones. Primero, "presionando" a Meritxell Batet, presidenta del Congreso, para que modificara las reglas y así EH Bildu pudiera formar parte de la comisión de gastos reservados y, segundo, apartando a Esteban para tratar de contentar a los independentistas por el espionaje del CNI a varios de sus dirigentes. "En la Moncloa están nerviosos y están cometiendo errores", afirma el asesor de Feijóo. Sánchez comparecerá para dar explicaciones sobre ese 'hackeo' a los soberanistas la última semana de mayo, una sesión monográfica que han reclamado sus socios de Unidas Podemos, independentistas y también el PP.

"Tenemos un presidente que se ha convertido voluntariamente en un títere del independentismo y eso es inadmisible para los que defendemos el Estado de Derecho. Nos está demostrando un día sí y otro también que no tiene ningún tipo de límite", se quejó Cuca Gamarra, portavoz de los populares en el Congreso y secretaria general de su partido.

Gamarra apuntó que en el PP no se creen que la destitución de Esteban se deba al 'hackeo' de los móviles de Sánchez, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. "Si el Gobierno quiere hacernos cree que este cese responde a otra cosa, en lo que al PP respecta, no cuela", dijo ante la prensa. Al ser preguntada si el Gobierno había consultado con Feijóo el nombramiento de Esperanza Casteleiro como nueva directora del CNI o si se lo comunicó previamente, la portavoz respondió que su partido no tuvo "ninguna información previa" y que se enteró por la prensa.

Zapatero-Rajoy

"Esa es la manera de gobernar de Sánchez", afeó Gamarra. Esteban, la recién cesada, estuvo de jefa de los espías de manera interina durante seis meses después de que dejara el puesto Félix Sanz Roldán, en julio de 2019, así que su elección no fue una sorpresa. En 2009, sin embargo, cuando José Luis Rodríguez Zapatero escogió a Sanz Roldán para sustituir al también destituido Alberto Saiz, el entonces presidente sí telefoneó a Mariano Rajoy para informarle de su decisión.

En la sesión de control al Gobierno de este miércoles, el PP mantendrá la presión por estos escándalos. Gamarra lo hará en su cara a cara con Sánchez y sus compañeros Carlos Rojas y José Antonio Bermúdez de Castro, con los ministros Félix Bolaños (Presidencia) y Margarita Robles (Defensa), respectivamente. La elección no es baladí. Para los populares, Bolaños representa al "Sánchez desestabilizador", porque fue el que anunció en una rueda de prensa que los móviles del presidente y Robles habían sido 'hackeados', y la titular de Defensa simboliza "el PSOE de siempre, que ya no existe más con este presidente", en palabras de un diputado del PP.