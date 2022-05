Pedro Sánchez y Margarita Robles fueron espiados en 2021 con Pegasus. El Gobierno ha anunciado este lunes que los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa fueron infectados con este software según dos informes del Centro Cristológico Nacional. En concreto, el móvil del jefe del Ejecutivo fue intervenido en dos ocasiones en mayo de 2021 y el de la responsable de Defensa una vez en junio del mismo año. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que han puesto el asunto en manos de la Justicia y han presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional.

"Tenemos la absoluta seguridad de que es un ataque externo y de que es una infección externa porque en España todas las intervenciones se producen por organismo oficiales y con autorización judicial. En este caso, no se ha producido ninguna de las dos circunstancias. Por eso no tenemos ninguna duda", ha sentenciado Bolaños tras aseverar que no se trata de "suposiciones", sino de hechos "fehacientes" y "contrastado". Además, a lo largo de la rueda de prensa, convocada de urgencia, ha calificado en varias ocasiones estas intervenciones de "ilícitas y externas".

El ministro de la Presidencia ha explicado que estos hechos han sido descubiertos durante un proceso de verificación de los teléfonos de todos los miembros del Gobierno y que fue este domingo pasado cuando recibieron los informes completos que lo confirmaban. "Son hechos contrastados y de enorme gravedad que confirman que ha habido intrusiones en ámbitos ajenos a las instituciones estatales y fuera de la ley", ha recalcado. Bolaños ha apuntado que en ambas intervenciones se extrajeron un "determinado volumen de datos de ambos teléfonos", pero que tienen la certeza de que no se han repetido desde mayo y junio de 2021.

Además, ha insistido en que la infección de los dos terminales es "ajena a los organismos estatales y no cuenta con autorización judicial", por lo que califican las intervenciones de "ilícitas y externas". No obstante, Bolaños ha evitado decir si se estaba refiriendo a una intervención de un Estado extranjero, ya que la empresa que comercializa el software Pegasus asegura que solo lo vende a países.

La convocatoria se produce en pleno escándalo por el 'Catalangate', que ha estado a punto de costarle al Ejecutivo la convalidación del decreto de medidas contra la crisis provocada por la guerra de Ucrania. Precisamente la semana pasada, el Gobierno defendió la continuidad de una de las personas señaladas por el 'Catalangate', la ministra de Defensa, Margarita Robles. Otra de las personas señaladas es la directo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban.