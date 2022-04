El Parlamento balear validó este martes el Decreto de medidas extraordinarias y urgentes para paliar la crisis económica y social producida por los efectos de la guerra en Ucrania con el voto a favor de los grupos del Govern —Més per Mallorca, PSIB y Unidas Podemos— y Gent per Formentera, mientras que PP, Cs, Vox, Més per Menorca y El Pi se abstuvieron.

Concretamente, y en cuanto a los tributos cedidos por el Estado, se establecen deducciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas por razón de la acogida de personas desplazadas y por donaciones efectuadas con motivo del conflicto. Según se establece, el importe de la deducción por persona acogida es de 150 euros y el límite máximo de deducción por contribuyente es de 600 euros. El periodo mínimo de acogida debe ser de al menos tres meses. En cuanto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, se prevé un tipo de gravamen reducido para la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos. Se establece, asimismo, la reducción del valor de estos vehículos en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. La consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, afirma que con este decreto "se amplía la respuesta pública" ante esta situación y se actúa "para afrontar este nuevo escenario y ayudar a empresas y familias" con una batería de más de 70 medidas. "Estas no son las únicas medidas puestas en marcha pero si algunas de las que se han tomado para tratar de contrarrestar esta situación de inflación, proteger a las familias y a empresas. En definitiva, medidas que el Banco de España estima que, junto con las puestas en marcha por el Gobierno central restarían entre 0,5 y 0,8 puntos a la inflación, moderarían el incremento de precios en la segunda mitad del 2022 y supondrían una fuerte bajada al 2% de inflación en el próximo año 2023. Por tanto, son medidas que surten el efecto deseado tanto en España como en Baleares", explica.