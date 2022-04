El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que la ruptura del consenso del Sahara "desacredita la fiabilidad de un dirigente. Ningún presidente del Gobierno se ha atrevido a hacer esto".

En una entrevista que publica este domingo el ABC, Feijóo subraya que lo que ha hecho Sánchez en la política internacional "y muy concretamente la ruptura de un consenso de 45 años con nuestra posición equilibrada entre Argelia, Marruecos, Sahara y Naciones Unidas acredita que es muy difícil fiarse".

Sostiene el líder del PP que la política internacional española "no es de un hombre y en este momento la política exterior es él. No es su partido, no es su Gobierno, no son las cámaras, no es el consenso internacional. Eso es muy pésimo antecedente".

A la pregunta de si volvería a la posición anterior de llegar a la Moncloa, Feijóo dice que lo más inteligente para España son "las posiciones de equilibrio y respetuosas con los socios" y lo que él no haría nunca es una política exterior "a bandazos"."Su postura es absolutamente rupturista", subraya.

En la entrevista, Feijóo también se refiere a cambios de liderazgos y al proceso de congresos regionales que en el momento de la crisis del PP estaba inconcluso.

Según Feijóo los congresos regionales se han de hacer para "fortalecer el partido, no para controlarlo".

"A mí no me interesa tener controlado al PP en las comunidades autónomas. Yo no voy a juzgar a los dirigentes políticos por si son más afines o no; yo solo les voy a juzgar por una cosa: por sus resultados electorales y una persona que pierda las elecciones no puede permanecer en el puesto", señala.

Y sobre el Congreso del PP en Madrid, Feijóo dice que "si puede ser en mayo, mejor que en junio" y añade que lo que le parecería "sorprendente" es que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso no quisiera presidir el partido en Madrid.