Después de que el grupo socialista dijera que votaría en contra de la proposición no de ley sobre la posición española en el Sáhara Occidental, el porvenir de la iniciativa pasó a depender del PP, y el PP ha decidido que se apruebe. El Congreso de los Diputados, por tanto, ha dado su aval a una propuesta de índole política que rechaza el alineamiento del Gobierno con Marruecos en el contencioso territorial que desde hace más de 40 años libra con el Frente Polisario. La pinza de 168 votos que lo ha hecho posible es la que han formado Unidas Podemos, EH Bildu, ERC, PNV... y el grupo popular.

Con este recado del Parlamento llegará el presidente, Pedro Sánchez, a Rabat, en donde se verá con el rey Mohammed VI. La decisión de los populares ha desconcertado al PSOE, aunque no sólo. Vox y Cs optaron por la abstención precisamente por no aparecer junto a los partidos firmantes de la iniciativa en un hipotético respaldo a la misma. El PP no ha seguido ese criterio y ha dejado sólo al PSOE en el rechazo.