El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, ha comunicado este sábado en el consejo nacional de la fuerza en Alcarràs (Segrià) que el partido celebrará en la primera quincena de junio su congreso, el primero presencial, pandemia mediante, y en la Catalunya Nord, para que puedan acudir aquellos que, como el propio presidente de la fuerza, residen en el extranjero.

En una larga intervención en la que abordó distintos asuntos, Sánchez, de cara a ese cónclave, interpeló a todas las personas del partido para que actuasen con "generosidad". "Esto no va de agendas personales, de opciones personalistas que nos permitan tener unos minutos de gloria. Va de un proyecto colectivo". Y, acto seguido, dando ejemplo, anunció que no va a presentarse a la renovación del cargo como secretario general. "No puedo pedir generosidad y, acto seguido, pedir que todos vayan tras mío"; explicó.

En la interpelación no citó nombres, pero muchos entendieron que la invectiva iba dedicada a la presidenta del Parlament, y candidata de Junts el 14-F, Laura Borràs. Si mentó Sánchez a Jordi Turull, lo que puede interpretarse como una especie de unción, toda vez que el 'exconseller' es el favorito de amplias capas del partido para llevar el timón del partido, carles Puigdemont aparte.

Precisamente la voluntad de evitar un duelo con Turull es el motivo por el que Sánchez ha decidido dar un paso al lado, que ya aclaró que no será total ni definitivo por cuanto aseveró que "seguirá al lado de los que quieran hacer de Junts un partido heredero del 1-O".