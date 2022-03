Con las elecciones municipales y autonómicas del año que viene en mente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado un acercamiento a Vox, como viene siendo habitual desde que el PP y la formación que dirige a nivel nacional Santiago Abascal alcanzasen un acuerdo de Gobierno en Castilla y León. En esta ocasión, la mandataria popular ha aprovechado el paro de los transportistas, que esta causando cierto desabastecimiento y problemas de suministros en varias zonas de España, para criticar la gestión de Pedro Sánchez e indicar que, aunque no sea así, ella gobierna en coalición con Vox.

En el pleno de la Asamblea de Madrid, ha acusado al Ejecutivo nacional de "arruinar" a las clases medias y vulnerables "cuando se cae la pancarta del ecologismo feminista resiliente empoderado", mientras que la región que ella gobierna, únicamente con miembros del Partido Popular, "está mucho mejor con un gobierno del PP en coalición con Vox". Este presunto lapsus deja entrever las intenciones de la lideresa, que podría seguir el camino de su compañero Alfonso Fernández Mañueco en 2023 en caso de no conseguir los votos necesarios para gobernar, de nuevo, en solitario con Vox como muleta.

Ayuso, que ha culpado al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos de las protestas de los transportistas, cuya plataforma convocante ha avanzado este jueves que descarta "totalmente" desconvocar el paro, llegue o no a un acuerdo con el Ejecutivo esta tarde. Según la lideresa, en una situación de crisis como la actual, "las clases medias españolas y las personas que no pueden ni arrancar una furgoneta porque no se lo pueden permitir se dan cuenta que, como al otro lado del muro, cuando gobierna la izquierda no hay nada, solo tiranía y pobreza", ha indicado en el pleno de la Asamblea de Madrid al portavoz del PSOE, Juan Lobato.

"Están hundiendo a los madrileños que no pueden afrontar la factura de la luz ante su inacción, insultando a los agricultores y ganaderos, a los que han llamado señoritos, igual que ultraderecha a los transportistas", ha expresado Ayuso, que ha criticado que "el desgaste institucional" del Gobierno "es insoportable". Por su parte, Lobato ha afeado a la presidenta madrileña que no adopte medidas para ayudar a los madrileños, ganaderos o agricultores ante la subida los precios de la energía. El portavoz socialista ha indicado que la dirigente popular sigue "en su burbuja", en la que vive "de humo, de llamar la atención y ya ni sabe si puede hacer otra cosa".