El Ministerio de Sanidad ha flexibilizado el protocolo anticovid para los refugiados ucranianos que lleguen a España porque "la prioridad es salvarles la vida" y, aunque no se les exigirá certificado de vacunación ni PCR, tendrán un seguimiento sanitario general, no exclusivamente por coronavirus.

Los detalles de dicho seguimiento sanitario se abordarán en el grupo de trabajo que el Gobierno ha acordado crear para coordinar la recepción y acogida de refugiados procedentes de Ucrania, según fuentes del Ejecutivo.

La situación extraordinaria de los ucranianos que llegan a España y las razones de índole humanitaria han obligado a Sanidad a suavizar las restricciones para esas personas, por lo que no tendrán que presentar la documentación habitual que se pide en el marco de la estrategia anticovid.

El Gobierno ha trasladado a los servicios de Sanidad Exterior instrucciones específicas para aplicar en los controles sanitarios a la llegada a España.

A todos los pasajeros nacionales o residentes en Ucrania que no presenten el código QR exigido antes del embarque y no aporten el certificado de vacunación o resultado de otra prueba diagnóstica se les hará un test, pero sin que conlleve ninguna denuncia ni propuesta de sanción.

El Ejecutivo ha contactado con la Agencia de Seguridad Aérea para que se comunique a las compañías aéreas que se permita embarcar en los vuelos con destino España a las personas procedentes de las zonas de conflicto sin necesidad de que estén en posesión de dichos certificados.

Estas medida se aplicarán a las personas que quieran llegar a España por sus propios medios, pero no a los contingentes de repatriación que se puedan organizar.