El Govern catalán ha confirmado este martes de manera oficial lo que se venía asegurando por los pasillos desde hace días. El 'president' Pere Aragonès no asistirá a la Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo viernes en La Palma (Islas Canarias). El Executiu alega que la cita, que reúne a todos los presidentes autonómicos y al del Gobierno, no tiene una orden del día realmente de trabajo y que se trata, solo, de "una foto". "No encontramos ningún trabajo sustancial, tangible que merezca nuestra presencia allí", aclaró la portavoz gubernamental, Patrícia Plaja.

La portavoz recordó la asistencia de Aragonès en la anterior reunión, monográfica sobre el covid, precisamente por la relevancia del asunto. Asimismo, la 'consellera' de Presidència, Laura Vilagrà ha participado en todas las reuniones técnicas preparatorias de la cumbre del viernes. "El objetivo de participar en estas reuniones", precisó Plaja ante la posible contradicción, "era precisamente conocer de primera mano los contenidos de la reunión. No se trata del 'no por el no'". Ruegos de la Moncloa Aragonès, pues, hace oídos sordos a las reiteradas peticiones del Gobierno de pedro Sánchez para que acudiera a la cita canaria. Plaja, por otra parte, detalló que Aragonès se ha puesto en contacto con el presidente de las Islas Canarias, Ángel Víctor torres, para trasladarle los motivos de su ausencia e interesarse por el estado actual de la crisis abierta por la erupción del volcán Cumbrevieja, "en especial, la situación de los habitantes de la isla", concretó la portavoz. Por otra parte, la portavoz afirmó que no había ninguna novedad en cuanto a la mesa de negociación por el conflicto político catalán, es decir, ningún avance sobre la fecha en que se va a celebrar la tercera reunión. El pasado viernes, Vilagrà , a la finalización de la Comisión Bilateral , señaló que en breve se conocería la fecha.