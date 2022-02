Pablo Casado y Teodoro García Egea siguen intentando aferrarse al poder, a pesar de que no cuentan con el respaldo de una mayoría del partido, y de que su propio bloque de apoyo ha comenzado a desintegrarse. Fuentes del PP aseguran que el secretario general ha convocado este tarde a diputados, senadores y presidentes provinciales. Pero sólo a quienes consideran que les son afines o que ellos creen que aún se mantienen en su órbita. Porque, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, muchos de los que han sido citados tienen dudas sobre qué hacer en estos momentos, conscientes de que la presidencia de Casado se está desmoronando.

A las 16 horas se había citado a los presidentes provinciales, a las 17.30 a los diputados y a las 19.30 a los senadores. El citado diario ha podido confirmar tanto la convocatoria como el hecho de que no se ha llamado a todos los dirigentes territoriales y a los parlamentarios sino sólo a los que ellos consideran cercanos. Que se les haya citado da fe del propósito de la dirección de continuar y, sobre todo, de testar sus fuerzas de cara a la batalla interna.

Esta previsión ha saltado por los aires porque desde Galicia se ha lanzado hoy un obús a Génova en un último intento de conseguir el desalojo de Casado y Egea son tener que librar un batalla pública. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido hoy a Casado que encuentre de forma "urgente" una solución al "colapso" del PP y ha apuntado sin citarlo a su dimisión: "Hay que tomar decisiones que no serán fáciles". No lo ha dicho expresamente, para dejar que sea él quién dé el paso, pero sí ha hablado de una "última decisión". "Es el presidente del partido y le corresponde asumir su responsabilidad".

Este mensaje hace que muchas de las personas que hasta ahora han estado con Casado se lo estén pensando. Ya desde hace días una buena parte de ellos es consciente de que su etapa al frente del partido se ha acabado. Pero, además se ha producido otra circunstancia que dificulta estos encuentro, la reunión de la dirección del PP sigue en marcha, se ha suspendido para comer pero se retomará a las 17.00 horas. En estos momentos nadie sabe a qué atenerse en el partido.

El nerviosismo de la dirección es evidente es porque, según ha podido saber este diario, desde Génova se están produciendo llamadas a diputados y a senadores próximos desde este domingo. Se les pide que ratifiquen y aseguren su respaldo. La convocatoria de esta tarde es precisamente el modo que forzar a que se retraten con su asistencia.

A pesar del terremoto que atraviesa el PP, desde Génova han llamado esta mañana al partido en Extremadura para hablar de la fecha del congreso. Como si no sucediera nada. Monago decide no convocar el Congreso Regional del PP de Extremadura hasta que el partido recupere la normalidad El presidente del partido en esta región, Jose Antonio Monago, ha hecho público más tarde su decisión de no convocar el Congreso Regional del PP hasta que el partido "recupere la normalidad" a nivel nacional.