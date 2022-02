Alberto Núñez Feijóo ha instado a Pablo Casado a tomar "decisiones" "inmediatas" para "volver a unir al partido". El presidente de la Xunta considera que el PP está en una situación de "colapso" que debe acabar cuanto antes.

El presidente de la Xunta pidió el viernes al máximo responsable de los populares que cerrara cuanto antes la "hemorragia" que está viviendo la formación por el choque con Isabel Díaz Ayuso o se vería obligado a pedir un congreso extraordinario para elegir un nuevo líder.

Este viernes, Feijóo no ha querido volver a pronunciar la posibilidad de arrinconar a Casado en una Junta Directiva Nacional con la petición de un congreso urgente, pero ha subrayado la urgencia de que actúe.

"Le debo lealtad a Pablo Casado. Mi opinión se la he dado a él. ¿Tenemos que tomar decisiones? Mi respuesta es que sí. ¿Deben ser inmediatas? La respuesta es que sí. ¿Deben de volver a unir al partido? Es que sí. De esto tenemos la obligación, ya no como dirigentes sino como españoles, para no no crearle más problemas a España. Es al presidente del PP al que le corresponde contarle mi opinión", ha declarado esta mañana.

¿Va a dar un paso al frente usted?, le ha preguntado la prensa. "Yo no vengo a hablar de mí. Ya hemos dado espectáculo de hablar de personas y de nosotros mismos. Yo no vengo a hablar de mí. Vengo a hablar de mí, vengo a hablar del PP y de España. Si no sería cometer errores de nuevo y hablar cada uno de sí mismo. Tenemos un problema, no es menor, no hemos zanjado la crisis y cuando no se zanja en el primer tiempo hay que zanjarla en el segundo y definitivo", ha respondido.

Casado está reunido en estos momentos con el comité de dirección de su partido, su núcleo duro de fieles, en la sede de Génova, para analizar el daño a su liderazgo y tomar decisiones sobre el futuro a corto plazo.