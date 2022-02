La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que el Consejo de Ministros rendirá cuentas este martes, 8 de febrero, de las 130 medidas para el Reto Demográfico, a las que se destinará una partida de 4.200 millones de euros en 2022, lo que suma un montante total de 8.500 euros en dos años "de mano de los socialistas".

Montero se ha trasladado hasta la localidad burgalesa en la que ya es su segunda visita en esta campaña, después de la del pasado jueves en Palencia, tras la votación de la reforma laboral, para arropar de nuevo al candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, en el marco de la campaña electoral previa a las elecciones autonómicas del próximo 13 de febrero.

Las 130 Medidas frente al Reto Demográfico se alinean con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y sus cuatro ejes prioritarios, para garantizar la incorporación de los pequeños municipios en una recuperación verde, digital, con perspectiva de género, e inclusiva.

"Hemos sido capaces de articular propuestas para combatir este fenómeno", ha reconocido, frente a quienes "cuando han tenido ocasión han desmantelado los servicios públicos porque no se enteran de que la inversión en Sanidad, en Educación y en políticas sociales es inversión en las personas". "Hay que acercar esos servicios para que la gente disfrute de mejores condiciones", ha rematado.

En esta misma línea, ha destacado el proyecto del PERTE agroalimentario mientras que se ha referido a los populares como "estos que están todo el día rodeados de vacas, corderitos y gallinitas" para acusarles de no haber hecho "absolutamente nada por el campo" pero ahora "aprovechan que les viene la situación y empiezan a aparentar".

Asimismo, ha acusado a Casado de "no haber visto el campo ni a la vuelta de la esquina porque no conoce nada de la Castilla y León rural". "No solamente no han hecho nada sino que han votado en contra de las medidas del gobierno para hacer posible una mejora de la calidad de vida en el campo", ha rematado.