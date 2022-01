La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha advertido al PP que "se equivoca" al querer utilizar a los menores tutelados por la Generalitat en una "cacería política" para desgastar al Gobierno Valenciano y a su persona, mintiendo "descaradamente", mientras la oposición ha pedido que "asuma sus responsabilidades" y dimita del cargo.

Oltra ha comparecido este martes en Les Corts Valencianes para dar explicaciones sobre los casos de menores tutelados por la Generalitat víctimas de abusos sexuales, y ha reiterado que los 175 menores asistidos por el servicio de atención a niños, niñas y adolescentes (SAANNA) -para la prevención, detección y abordaje ante posibles casos de violencia sexual- no son "menores tutelados abusados" sino que están a cargo de la Administración, en muchos casos, por haber sufrido abusos.

De esos 175 menores tutelados, atendidos por sospechas de haber sufrido abusos o por comportamientos sexuales inadecuados a su edad, 131 son por casos ocurridos previamente a estar tutelados, de los que 73 se conocen por revelaciones posteriores a la tutela, una información que ya ofreció en una comparecencia anterior en la cámara autonómica, el pasado 20 de octubre.

"No hay ningún caso que se deba a profesionales del sistema de protección", ha asegurado la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, quien ha advertido de que ni "las mentiras ni calumnias" del PP podrán variar el rumbo de mejora del sistema de protección de la Infancia y la Adolescencia iniciado por el Botànic.

Oltra ha acusado al PP no solo de "repetir una mentira mil veces" sino de dar "un paso más" mediante altavoces diversos, además de "trocear la verdad e instrumentalizar organismos de referencia con un interés ilegítimo" que no tiene en cuenta la protección de estos menores, y le ha advertido que "no todo vale".

"Si queremos erradicar la situación, lo primero es reconocerla, estudiarla y atenderla", ha afirmado Oltra, quien ha comparado la violencia que se ejerce contra los menores con la que sufren las mujeres, y ha dicho que ya es hora de sacarla del espacio privado y unirnos como sociedad para hacerle frente.

Ha acusado además al PP de no haberse parado a pensar en el daño que hacen con sus acusaciones a los menores víctimas de abusos o maltrato, a los que trasladan el mensaje de que su familia les ha fallado, y de que el sistema de protección también lo hará y por lo tanto están solos.

"Sea humilde y pida perdón"

La síndica del Partido Popular, María José Catalá, ha cuestionado la "credibilidad" de la vicepresidenta y le ha pedido que "sea humilde, pida perdón y deje de decir que los demás mentimos cuando la única que miente es usted".

"No peca de ingenua, peca de cínica", ha aseverado Catalá, quien ha recordado a Oltra que "desde la Ley de año 96 de Protección de la Infancia ya existían esos protocolos" de protección a los menores tutelados.

Ha criticado también que una vez revelados los 175 casos de abusos a menores que reflejaba el informe del Síndic de Greuges, Compromís "cambiara de versión hasta en tres ocasiones: primero diciendo que los abusos se han sufrido fuera de los centros residencias, luego desviando la atención diciendo que son sospechas, y después dicen que los abusos tuvieron lugar antes de entrar en el sistema de protección".

Por su parte, la síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, ha acusado a Oltra de "ponerse a la defensiva" en su comparecencia y no reconocer sus errores, por lo que le ha pedido "si le queda algo de dignidad" que "sea coherente y dimita", al tiempo que ha exigido al president de la Generalitat, Ximo Puig que "deje de ser su complice" y la cese fulminantemente.

La síndica de Vox, Ana Vega, ha acusado también a la vicepresidenta de "carecer de credibilidad y de respeto ante la mayoría de la sociedad", y ha afirmado que ya es "un fantasma político y no hay ya nada que pueda hacer para redimirse" por lo que le ha pedido que "asuma sus responsabilidades" y dimita del cargo.