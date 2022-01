Hace casi dos años que la pandemia del coronavirus tiene el mundo colapsado, y desde entonces la mayor parte de la comunidad científica ha trabajado en la elaboración de las distintas vacunas para frenar la propagación de la COVID-19. Pero además del desarrollo y la investigación de las grandes farmacéuticas, muchos han elaborado distintas iniciativas para tratar de luchar contra el virus.

Por poner un ejemplo de alto nivel, el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) trabaja en una vacuna contra la covid que protege del contagio. Es un spray que se aplica en los orificios nasales para que llegue a los pulmones y cuando el virus trate de entrar se le rechace y evite la infección.

Otro más modesto también tiene la 'marca España' registrada. Un grupo de científicos ha desarrollado el 'Chewing Mask' (literalmente en inglés, "mascarilla masticable"), una mascarilla masticable que funciona como un hidrogel bucal. No es otra cosa que un chicle que puede protegernos del contagio de coronavirus, la gripe u otros virus que se concentran en la boca o las vías aéreas superiores. La incubadora Ideas Agitadas ha iniciado la fabricación de un chicle que asegura que "inactiva" entre el 75% y el 99% de los virus de capa lipídica, entre los que se encuentran el Covid-19 y la gripe estacional. La empresa sostiene que se trata de un producto, no un medicamento. Por tanto no ha pasado los controles propios de un medicamento.

La empresa asegura que su producto ha sido probado por un laboratorio de Berlín y por la Universitat Autònoma de Barcelona, y que se ha garantizado la "inocuidad del compuesto tanto en las mucosas humanas como en términos de erosión dental". La firma ha decidido no comercializar el producto como medicamento por los plazos de aprobación, y prevé iniciar su comercialización en Canarias a principios de febrero.

El chicle ha sido creado por los fundadores de la empresa José Antonio González-Cuevas y Curro Espinós, y ha contado con un equipo liderado por el doctor en Inmunología Molecular por la Universidad de Cambridge Marcos Isamat. Según González-Cuevas, el chicle cuenta con acción virucida gracias a "un cóctel de tres ácidos capaces de desactivar el coronavirus en la boca, principal espacio de replicación".

¿Cómo funciona el chicle anticovid?

El chicle anticovid lo conforman tres ácidos de origen natural que lo que hacen es rebajar el pH de la boca y a la vez destruir los lípidos que envuelven a los virus. Al mascar este chicle unas cuatro veces al día, esos ácidos se mezclan con la saliva y bloquean la entrada de los virus en la boca.

El director en inmunología molecular de la Universidad de Cambridge, Marcos Isamat, en el programa de La Sexta 'Más Vale Tarde' ha aclarado que este "no es solo un chicle anticovid", sino que impide la entrada de cualquier otro virus.

Además, ha precisado que al mascar el producto se liberan ácidos mezclados con saliva que acaban con los virus en la boca y en las vías aéreas superiores. Concretamente, "destruye las partículas virales a través de una bajada brusca del pH en boca".

El producto va dirigido a personas que estén en contacto con personas positivas, para impedir la entrada del virus, y también para personas que ya son positivas, porque consigue rebajar la carga viral.

¿Quién puede tomar el "chicle anticovid"?

Desde el magacín de La Sexta explicaron que este producto va dirigido a personas que hayan estado o que estén en contacto con una persona positiva y el chicle lo que haría sería formar una barrera para impedir la entrada del coronavirus. Asimismo, destacaron que también puede ser consumido por personas que han dado positivo en Covid-19 y que, en este caso, lo que hace es rebajar la carga viral.

Isamat comentó en el espacio conducido por Cristina Pardo e Iñaki López que el producto, ya en fabricación, verá la luz en Canarias a principios de febrero. Cada paquete costará en torno a dos euros. Un chicle que tiene sabor a menta y que termina teniendo gusto a limón.

El nuevo invento que no está avalado como medicamento cautivó a los espectadores de La Sexta, quienes hicieron que el magacín registrara este miércoles un dato superior al obtenido en su entrega anterior, con un 6% de share y 632.000 seguidores.