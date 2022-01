Nuevas tensiones entre los socios del Gobierno a cuenta de la polémica sobre las macrogranjas. Unidas Podemos ha acusado este lunes a Pedro Sánchez de "deslealtad" después de que el líder del Ejecutivo se desmarcara de las declaraciones del ministro de Consumo morado, Alberto Garzón, tras sus críticas hacia la ganadería intensiva. El presidente del Gobierno ha dicho "lamentar muchísimo" estas declaraciones, lo que ha sublevado al socio minoritario del Gobierno, que ha considerado "decepcionante y preocupante" que Sánchez "defienda a quien miente" al asumir lo que consideran.

En una entrevista en la Cadena Ser este lunes a primera hora, Sánchez evitaba respaldar al titular de Consumo y aseguraba que las palabras de Garzón no se correspondían con la línea de trabajo del Ejecutivo. "Unas declaraciones que yo lamento porque han generado una polémica que no se compadecen ni con la realidad del sector ni con la realidad de Gobierno", ha señalado el líder del Ejecutivo, que también ha pedido "menos decibelios" en el Consejo de Ministros.

Las palabras de Sánchez no han sentado bien en Podemos, que ha cargado directamente contra el presidente y contra el PSOE por utilizar "bulos" y "fake news" para atacarles, de cara a las elecciones de Castilla y León, después de que presidentes autonómicos socialistas como Javier Lambán o Emiliano García Page pidieran su cese. Preguntado en rueda de prensa sobre las declaraciones de Sánchez en la SER, el portavoz del partido morado se ha mostrado especialmente duro. "Es decepcionante que se dé pábulo a un bulo para atacar a Unidas Podemos y a Alberto Garzón sabiendo que es mentira", ha comenzado Fernández preguntado sobre la cuestión, aunque sin hacer alusión expresa a Sánchez.

"Es preocupante que se utilicen esos bulos y se defienda a quien miente, porque quien utiliza el discurso que alguien que miente, se favorece al mentiroso", ha continuado el diputado y candidato a las elecciones en Castilla y León, acusando así al líder del Ejecutivo de apoyar a la derecha.

En este sentido, el portavoz de Podemos también ha acusado de deslealtad al ala socialista del ejecutivo y al propio Sánchez. "Siempre que algún miembro del Gobierno de España ha sufrido ataques con bulos de la derecha y la extrema derecha, nos hemos comportado siempre con extraordinaria lealtad y hemos defendido siempre al Gobierno en su conjunto. Quien quiera salirse de ese marco de lealtad del gobierno, es decepcionante y preocupante".

Estas declaraciones no han sido las únicas. Unidas Podemos, a través de Alianza Verde, se ha volcado este lunes en señalar las contradicciones del ala socialista. En el Congreso de los Diputados, han presentado una iniciativa para obligar a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, a pronunciarse sobre su postura hacia las macrogranjas, mientras que el portavoz de los comunes en el Congreso y presidente del grupo confederal, Jaume Asens, ha cargado directamente contra el líder del Ejecutivo: "Lamentamos que el Presidente esté más preocupado en perder votos en Castilla y León que en defender a los ganaderos frente a las macrogranjas", ha señalado en Twitter.

Yolanda Díaz pide ser "cuidadosos"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha hecho una referencia velada a la posición de Pedro Sánchez. La candidata gallega, que fue una de las pocas figuras del espacio que apoyaron a Garzón en un primer momento, ha vuelto a defender las tesis del líder de IU: “Los gobiernos hablan con los documentos y la posición del Gobierno de España está en la Agenda 2030, que es clara. Defendemos y apostamos por una ganadera extensiva sostenible”, ha dicho, en declaraciones a periodistas antes de una reunión sobre la reforma laboral. En este sentido, Díaz ha aprovechado para lanzar un mensaje a sus socios: “Pediría que que cuidemos la coalición seamos cuidadosos con nuestras palabras”.

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha insistido en que, cuando la "ultraderecha política y mediática atacó" a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, su partido lo defendió. "Cuando atacan a Garzón con un bulo sobre sus declaraciones...", deja en el aire el diputado 'morado'.

Cuando la ultraderecha política y mediática atacó a Ábalos con bulos sobre el 'affaire' Delcy o su vida privada, lo defendimos.



Cuando atacaron a Marlaska con bulos sobre el cese de Pérez de los Cobos, lo defendimos.



Cuando atacan a Garzón con un bulo sobre sus declaraciones... — Pablo Echenique (@PabloEchenique) 10 de enero de 2022

Desde IU, su portavoz Sira Rego también ha lamentado que "algunos miembros del Gobierno" hayan contribuido a alentar un falso debate sobre las macrogranjas y ha criticado que "no se puede llevar el debate donde lo ha situado la derecha". En rueda de prensa este lunes, también ha cargado contra el ala socialista, asegurando que "han echado de menos" que no haya mostrado más firmeza, especialmente por parte de Ribera, en su apuesta "por un mundo rural vivo, por la ganadería extensiva social, que fija la población, genera empleo, y es un marco de futuro para la España vaciada".

También se ha pronunciado Pablo Iglesias, ex vicepresidente del Gobierno y actual presidente de su think tank, la Fundación 25-M, que es una de las voces que más duramente ha criticado a Pedro Sánchez, considerando "gravísimo" que no haya cerrado filas en torno a Garzón y que asuma el argumentario de la derecha.

"El presidente ha dado por cierta una noticia que es falsa comprada por la industria de las macrogranjas", ha defendido Iglesias, aprovechando para sacar a relucir una de las principales polémicas que ha vivido el líder socialista en los últimos años: el supuesto plagio de su tesis doctoral: "Lo que debería entender Pedro Sánchez es que mañana alguien le podría preguntar a un ministro por la tesis doctoral del presidente y diga 'ah, pues yo no sé si la escribió o la copió'. Que es otro de los bulos que soltaron contra el presidente del Gobierno".