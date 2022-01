Los laboratorios de los hospitales españoles están nuevamente desbordados por la realización de pruebas PCR para confirmar los casos positivos de coronavirus. Aunque cada vez son más las comunidades que dan por válidos los resultados de los test de antígenos, desde hace semanas, los técnicos han triplicado el número de pruebas que realizan a diario y han vuelto a intensificar los turnos. Sólo en Castilla y León, se recibe cada día en los hospitales una media de 1.500 muestras provenientes de los centros de salud.

Así lo explica a El Periódico de España Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio (AETEL) la principal y más antigua organización de carácter nacional que representa a los Técnicos Superiores de Laboratorio Clínico y Biomédico y los Técnicos Superiores de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico que trabajan en hospitales. "La situación no era hasta ahora tan grave como en la primera ola -entonces se hacían muchas menos PCR porque no tenían reactivos o les faltaban equipos, precisa- por la levedad de los casos con la variante ómicron, pero aún así estamos desbordados desde hace unas semanas: hemos triplicado las pruebas".

Las PCR que se realizan en los hospitales son, en muchos casos, de personas que ingresan - no necesariamente por coronavirus- ya sea enfermas o porque se les va a someter a una operación y a las que hay que hacer pruebas antes de cualquier intervención. Además, están las personas que ingresan con sospecha de infección por covid-19 y las pruebas que les llegan desde los centros de salud para procesar: una media de 1.500 diarias sólo en Castilla y León, explica Rodríguez, que trabaja en el Hospital de Salamanca.

Poco se habla de la saturación de los laboratorios de microbiología clínica en esta sexta ola, nunca visto en toda la pandemia — María Siller (@MerySiller) 28 de diciembre de 2021

A este colectivo le toca hacer las analíticas de los pacientes positivos en los departamentos de Microbiología de los hospitales, que es donde se realizan las PCR; recoger las muestras para hacer la extracción de la ARN; meterlas en los equipos analizadores para luego hacer la detección del ADN del virus y luego, secuenciar. Una vez hecho todo, el que firma el informe es el microbiólogo.

Un colectivo que agrupa a unos 40.000 profesionales que trabajan en hospitales públicos y privados de toda España y que consideran que su trabajo, vital, no está suficientemente reconocido. Reclaman que su formación, un grado superior de Formación Profesional, pase a ser un grado universitario de cuatro años como sucede en otros países e, incluso, explica Juan Carlos Rodríguez, no descartan paros en el sector.

El surfeo de la sexta ola

El presidente de AETEL explica cómo ha cambiado su trabajo en las sucesivas olas. En la actual, especifica, un gran número de casos se detectan a través de test de antígenos que realizan los centros de salud y los propios hospitales -en circuitos especiales habilitados en esta sexta ola- y de pruebas de autodiagnóstico adquiridas en las farmacias. De hecho, varias comunidades ya dan por válidos los positivos detectados en esas pruebas sin necesidad de someterse a una PCR de confirmación.

Aún así, continúa, con la incesante subida de casos en España -los indicadores de la pandemia vuelven a pulverizar sus récord a pocas horas de despedir el año y la incidencia (con datos del jueves) ya alcanzaba los 1.775 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días- los laboratorios de los hospitales han vuelto a notar una enorme sobrecarga de trabajo. "Desde hace un mes estamos triplicando las muestras PCR cuando parecía que esto iba camino de la normalidad. Hemos vuelto a intensificar turnos de 24 horas y analizamos qué tipo de variante es para saber qué prevalencia tiene ómicron, que ya es muy alta y por eso hay tantos contagios", explica Juan Carlos Rodríguez.

PCR desde los centros de salud

No todas las PCR se realizan en el mismo espacio de tiempo, especifica. Depende de los equipos y los laboratorios y para qué paciente son. Por ejemplo, las de urgencia para un paciente que debe operarse, se pueden realizar hasta en veinte minutos, cuando antes, explica el técnico, se tardaba cuatro horas. En los hospitales hay también grandes equipos donde se analizan las muestras que llegan desde los centros de salud.

Varias comunidades dan por bueno el resultado positivo de un test de antígenos, pero los técnicos de laboratorio disienten: "Los protocolos dicen que hay que confirmarlo con PCR"

País Vasco, Cataluña y Navarra, son las autonomías donde más PCR se están realizando, indica Juan Carlos Rodríguez, para quien, lo correcto, es que los test de antígeno positivos se confirmen después con una prueba de este tipo, algo que, ante la ingente cantidad de casos, hay comunidades donde, como Madrid o Cataluña, ya no se está haciendo. Es más, el propio Ministerio de Sanidad ha anunciado, con el cambio del periodo de aislamiento de 10 a 7 días en el caso de positivos asintomáticos, que tampoco las personas que presenten síntomas deberán hacerse una PCR finalizado su aislamiento (en este caso de 10 días). Ni para acabar esa cuarentena, ni para incorporarse a su trabajo.

"Pero los protocolos dicen que hay que confirmarlo con PCR", disiente el presidente de AETEL. "Muchos antígenos, aunque el resultado te de negativo, no detectan que puedes estar contagiado, por ejemplo si tienes poca carga viral. Además, hay variantes que pueden escapar a ese test". Otro aspecto que resalta es la picaresca que se puede dar con resultados de test que muchas veces se realizan en casa. "¿Cómo me creo yo como médico de cabecera que te has hecho un antígeno y es positivo?", concluye.