Begoña Villacís, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid y uno de los rostros más conocidos de Ciudadanos, no ve la hora de empezar la campaña electoral en Castilla y León. "Ha sido tan grave lo que ha pasado", repite desde su despacho en el Palacio de Cibeles, la víspera de que empiecen las fiestas navideñas. Su gobierno de coalición con José Luis Martínez-Almeida continúa buscando apoyo para sacar adelante los Presupuestos tras el portazo de Vox. "Donde pintan algo hay caos e inestabilidad".

Estamos viviendo una avalancha de contagios por coronavirus en plena Navidad. ¿Cree que hacían falta medidas más allá de la mascarilla obligatoria en el exterior? Por ejemplo, en interiores.

Sabemos que hay muchísimo contagio, pero también que la afección con la nueva variante es menos severa de lo que veíamos en olas anteriores. No hay un impacto similar en hospitalizaciones y UCI. Yo lo que creo que es absolutamente inservible es lo que ha aprobado Sánchez. No sé si se lo habrá recomendado ese comité de expertos que no existe, porque la comunidad científica no avala las mascarillas en el exterior. Y creo que la presión social ya está haciendo que recule.

Bueno, pero muchos presidentes autonómicos lo han pedido también.

Sí. Lo sé. Pero yo no estoy de acuerdo. Creo que los científicos han sido muy claros en lo que respecta a la mascarilla al aire libre.

Están inmersos en la negociación de los Presupuestos. ¿Quién tiene la culpa de que a finales de diciembre no haya aún unas cuentas para 2022?

Nos pasa a nosotros, pasa en Andalucía, en Zaragoza… Pasa en todos los sitios en los que depende de Vox, menos en la Comunidad de Madrid, donde entienden que Ayuso cae bien y les conviene apoyarla. Vox se presenta como el partido de la ley y el orden. Y, sin embargo, allá donde está garantiza desgobierno, caos, inestabilidad, inseguridad e incertidumbre. En todos los sitios donde Vox pinta algo están dejando caer los Presupuestos y creando caos. Excepto en la Comunidad, el resto vivimos de ver sus frases lapidarias. A eso se dedican. En su defensa diré que creo que se lo están pasando muy bien. Es muy divertido para ellos dedicarse a los apodos. A mí me llaman ‘Terracís’ (por las terrazas) y al alcalde, ‘Carmeida’ (por haber recibido el apoyo de concejales cercanos a Manuela Carmena). Pero lo suyo no es trabajar. Llega la comisión de Presupuestos y hacen pellas. Lo suyo es boicotear. Yo me pregunto dos cosas: con respecto a España, qué ocurrirá si el país depende de ellos. Creo que es importante que la gente vea lo que ocurre en el Ayuntamiento de Madrid. Y la segunda: ¿Por qué el PP prefiere depender de Vox en vez de un partido como Ciudadanos? Esto demuestra que Casado no ha girado al centro, sino hacia Vox. Y en Castilla y León se van a llevar una sorpresa.

Ahora vamos a Castilla y León, pero sobre los Presupuestos de esta ciudad. ¿Van a contar con el apoyo de Recupera Madrid? Al alcalde no se le veía muy cómodo y hay escollos por la bajada de impuestos.

A ver, entiendo al alcalde. La situación es complicada. Yo soy de Ciudadanos y estoy acostumbrada a pactar con uno y otro partido. Y siempre recibes tortas. Pero lo más importante es sacar adelante los Presupuestos. Si no lo hacemos, la situación en la que se queda Madrid es crítica. Prorrogar presupuestos en una entidad local te deja en una posición especialmente vulnerable. Eso busca Vox, dejarnos en situaciones vulnerables. Sí creo que siempre hay que aspirar a concitar el mayor consenso posible con los grupos.

¿La dificultad para cerrar el acuerdo es solo el IBI?

No lo puedo decir porque estamos en plenas conversaciones. Estamos tratando de llegar a un acuerdo, no solo en impuestos, sino en varias cosas más.

¿El Gobierno de coalición en este ayuntamiento está asegurado hasta el final de la legislatura?

La diferencia es que el Ayuntamiento de Madrid depende de Ciudadanos. Castilla y León, igual que en la Comunidad de Madrid, dependen del PP porque son ellos los que pueden convocar elecciones. En los ayuntamientos eso no es posible. La continuidad aquí sólo depende de que Ciudadanos quiera o no hacer una moción de censura. Y el PP es desleal, pero nosotros no. Así que por supuesto que está asegurado. El PP actúa así con la tranquilidad de que nosotros no lo haremos.

¿Usted confía en Almeida?

Sí. Es que no hay otra. Nosotros llevamos trabajando juntos dos años y medio y la verdad es que nos ha ido bien.

También han tenido sus altibajos. Nos viene a la cabeza el episodio reciente de los JJOO.

Porque tenemos discrepancias y eso es normal. Lo raro sería no tenerlas. Y hemos tenido muchas más de las que han salido, pero también los dos somos responsables para saber que hay cosas que se quedan en casa. Somos dos partidos, pero un solo gobierno. Mirad la negociación presupuestaria. La nuestra ha sido silenciosa, responsable, seria. Ciudadanos ha cedido en algunas cosas y el PP en otras. No nos hemos puesto medallas. Sin embargo, el espectáculo de Sánchez con sus socios… Eso parece una subasta.

¿La oposición tiene razón cuando dice que Almeida está más preocupado por su cargo de portavoz nacional del PP que de ser alcalde?

Creo que en la práctica no es así. Yo en su lugar no lo hubiese aceptado, eso es verdad. Porque encuentro que es complicado y puede haber momentos de conflicto de intereses. Pero también digo que por ahora no me ha fallado.

Vamos con Castilla y León. Acusan al PP de inventarse excusas, incluida una moción de censura, para…

No solo les acusamos nosotros. Las evidencias son palmarias. Hemos enseñado incluso los WhatsApp que demuestran que el PP sabía cómo estaban las negociaciones. Ha salido Por Ávila diciendo que para nada existían esas conversaciones. Lo dice todo el mundo que supuestamente estaba en la operación. A estas alturas ya todo el mundo sabe que Paco Igea es honorable y que Mañueco no lo ha sido. Y me atrevo a decir que estas son las elecciones que más me ha apetecido defender en mucho tiempo. Tengo ganas de que empiece la campaña. Si Paco es nuestro candidato, que yo quiero que lo sea, creo que será un enorme candidato. Toda España ha visto que él sí tiene palabra. Y no vamos a ver una prolongación de lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid. Nos están llegando muy buenas sensaciones. Es tan grave lo que ha ocurrido… Se me hace muy difícil pensar que España trague. Aquí no podemos tragar con todo. Estamos viendo que se repiten los ‘hits’ del bipartidismo. Como no pasa nada, piensan que pueden volver a repetirlo. "Como la gente me lo perdona". Eso es el germen de la corrupción. No nos lamentemos dentro de dos años.

Si consiguen representación en las Cortes y tienen la llave, ¿volverían a investir a Mañueco?

Llegará ese momento. Hasta ahí puedo leer.

¿Pero entonces no descartan volver a pactar con el PP?

Yo creo que no es momento aún de pensar en esto. Tenemos que vivir esta campaña, que quede claro de qué lado está la honestidad y la honorabilidad. Y aspiro a que seamos decisivos.

¿Y si Ciudadanos se queda fuera? Ya ocurrió en la Asamblea de Madrid. ¿Sería el fin?

Eso no va a ocurrir. No tiene nada que ver la Comunidad de Madrid con Castilla y León. La situación de partida es radicalmente distinta. Porque, sinceramente, en el primer caso existía Isabel Díaz Ayuso. Y en este caso partimos de una entrevista en la radio en la que Igea se entera del adelanto electoral porque le leen un tuit. Es que… hasta las formas. Enterarte por Twitter que rompen tu gobierno. Y además hemos demostrado con pruebas que era mentira, que se lo ha inventado Mañueco. Ahora parece que tiene que ver mucho con los casos de corrupción que se le avecinan.

¿Y si Vox irrumpe con fuerza en Castilla y León? ¿Lo ve dentro del gobierno?

¿Dentro? No, yo creo que no quieren meterse dentro de los gobiernos. Ellos no están para gestionar, están para pasárselo bien. Se quedarán fuera de los gobiernos condicionando, lo que aún es más peligroso.

¿Piensa que ocurrirá lo mismo a nivel nacional?

Yo es que pienso que tratarán de condicionarlo todo desde fuera, porque eso les hace más libres. Es una situación límite, insostenible… Y no son conscientes de que están trabajando en cosas reales, en Presupuestos que afectan de verdad a la gente. La política para ellos es un juego. Y esto de hablar de PP y Vox de corrido como si fuese algo sin trascendencia alguna… En fin, pensemos que nos convertiríamos en el único país de Europa salvando Polonia y Hungría que nos presentamos así por el mundo. Sus socios —que serían los nuestros— son Le Pen, Salvini, Orbán… y ahora se incorpora como nueva estrella Bolsonaro. Yo no creo que eso pueda ser.

Y luego hay una segunda derivada que me preocupa. Desde que yo nací solo he visto avances en democracia. La ley que permitía el divorcio, el matrimonio igualitario… El PP, aunque llevara deshacer esos avances en su programa, nunca lo ha cumplido. Los avances se han ido consolidando. Esto puede cambiar. Estamos viendo un ejemplo en la Comunidad de Madrid en materia LGTBI.

¿Y qué dice de Andalucía? ¿Ve con buenos ojos explorar una lista conjunta con el PP?

A ver, yo lo que veo es que allí hay una relación de confianza. Y sí creo que deben tener autonomía para explorar qué es lo que mejor le viene a Andalucía. Después de 40 años de socialismo lo que ocurrió fue un milagro. Y confío en que Juan Marín tomará la mejor decisión.

¿Ve esa fórmula en otros territorios como Madrid?

No lo veo, la verdad. Creo que la situación es distinta.

¿Y usted dónde se ve en 2023? ¿Ayuntamiento de Madrid, Comunidad o política nacional?

Yo me veo en un proyecto liberal en España, defendiendo el centro con uñas y dientes. Me veo en un partido que le mete a la política española un poco de sentido común y sensatez. Y además ese espacio existe y creo que es en el que se sienten representados la mayoría de españoles. Y, a partir de ahí, estaré donde más convenga.

Pero siempre en Ciudadanos.

Por supuesto. Necesitamos el proyecto de Ciudadanos.

¿Y teme que las fugas al PP sigan extendiéndose? ¿Puede ocurrir en su grupo municipal?

Vamos a desmontar algunos mitos. La gente que se nos ha ido es residual. En Madrid no llega al 3%. Se le ha ido mucha más gente a Podemos y Vox que a Ciudadanos. Y la gente que se ha ido representaba a la cuota de partido. Sinceramente, no era la más válida. Hay casos. Vale. De acuerdo. Pero no es algo generalizado. Y no creo que vaya a ocurrir en el grupo de Madrid. También pienso que hay que ser elegante. Si alguien no quiere estar en un proyecto entiendo que se marche. Pero creo que hay que saber irse. Hacen falta buenas formas hasta para los tránsfugas.

¿Arrimadas encarna el mejor liderazgo dentro de su partido?

Encarna el mejor liderazgo, pero quizá no el que esté de moda. Tener una presidenta íntegra, honesta, que hace lo que tiene que hacer es lo que todos debiéramos querer. Le pongo un ejemplo. Merkel habría sido una mala candidata en España. Inés no insulta, no hace baja política... Entretiene menos, sí. Pero a largo plazo esa es la mejor política aunque sea difícil de explicar.