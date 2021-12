La Conferencia de Presidentes que se celebra este miércoles de manera telemática ha comenzado con las nueve propuestas del Gobierno para hacer frente a la sexta ola de la Covid-19. En su intervención desde el Senado, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha lanzado una llamada a la calma y ha dicho que "la variante ómicron se puede atacar con una dosis de refuerzo".

No obstante, la limitación que más ha destacado ha sido la del retorno de la mascarilla en exteriores, tan sólo seis meses después de que se rebajase esta restricción. Estas son las medidas que ha propuesto el jefe del Gobierno, que ha emulado en esta reunión extraordinaria de los presidentes antes de Navidad a su homólogo estadounidense, Joe Biden, al recordar que "no estamos como en 2020" porque "las vacunas han funcionado".

Mascarillas obligatorias en exteriores

El sábado 26 de junio, el Gobierno suprimía la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores si podía mantenerse una distancia de 1,5 metros con personas no convivientes. Seis meses después, en plena vorágine de la sexta ola de coronavirus y días antes de la Navidad, retrocede y recupera la restricción anterior.

Refuerzos de personal sanitario

El Ejecutivo ha anunciado en la Conferencia su intención de contratar a personal sanitario jubilado y prejubilado, así como la habilitación para contratar a profesionales con título de especialista obtenido en Estados no miembros de la UE, en una semana marcada por las polémicas palabras de la mandataria madrileña Isabel Díaz Ayuso sobre los profesionales sanitarios de la comunidad. "En algunos centros de salud no cogen los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos", afirmó en Es Radio.

Fuerzas armadas

El Gobierno reforzará los dispositivos de vacunación contra el covid-19 con dispositivos y equipos de vacunación de las Fuerzas Armadas. Asimismo, pondrá a disposición hospitales de la Red Sanitaria Militar, según han trasladado fuentes de Moncloa a El Periódico de España.

Intensificar la vacunación

El Ejecutivo apuesta por un refuerzo y aceleración del proceso de vacunación contra el coronavirus, para el que se establecen los siguientes objetivos:

80% de la población entre 60-69 años vacunada con tercera dosis antes de que finalice el año.

80% de entre 50-59 años en la semana del 24 de enero.

80% de entre 40-49 años en la primera semana de marzo.

70% con la primera dosis pediátrica en la semana del 7 de febrero.

70% con la segunda dosis pediátrica en la semana del 19 de abril.

Atención primaria y comunitaria

de profesionales sanitarios disponibles y a mejorar sus condiciones laborales, hasta reducir la temporalidad por debajo del 8%. Los Presupuestos Generales del Estado destinarán para este plan 292 millones de euros, la mayor parte de los cuales serán transferidos a las comunidades autónomas.

Teste de antígenos

Se emitirán autorizaciones temporales para permitir que las farmacias vendan determinados test de antígenos de uso profesional para que estén a disposición de toda la población, como reclamaban desde el Consejo General de Colegios Farmacéuticos para afrontar la "escasez" de estas pruebas.

Certificado Covid

Según lo aprobado por la Comisión Europea, a partir del 1 de febrero de 2022, el certificado covid europeo reducirá su periodo de validez a nueve meses desde la fecha en la que se administró la última dosis de la vacuna contra el covid-19.

Cuarentenas

Tal y como ya hizo público ayer la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), donde están representados el Gobierno y las comunidades autónomas, las personas que hayan tenido contacto directo con un contagiado, de ómicron o de cualquier otra variante, no deberán realizar la cuarentena en caso de estar vacunadas con pauta completa.

Conferencias de presidentes

Los presidentes de las comunidades autónomas y el Gobierno se reunirán periódicamente "mientras dure esta sexta ola", según confirman a El Periódico de España fuentes de Moncloa.