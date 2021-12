El Govern considera que llega tarde la convocatoria de Pedro Sánchez de una Conferencia de Presidentes el próximo miércoles, solo dos días antes de Nochebuena, para analizar nuevas medidas frente a la sexta ola, con los contagios disparados. “Preferiríamos no haber esperado hasta el miércoles, dada la proximidad de las fiestas navideñas”, han señalado este domingo fuentes de Presidencia, que también han explicado que ya le han trasladado la misma queja al Gobierno central.

El president, Pere Aragonès, aprovechará la cita con Sánchez y el resto de mandatarios autonómicos, que se celebrará de forma telemática, para exponer las decisiones que el lunes adoptará la Comisión Delegada del covid-19 y el martes el Consell Executiu del Govern. Aragonès, según las mismas fuentes, pedirá “claridad” al Gobierno central y reivindicará la “necesidad de que el Estado mantenga el ‘fondo covid’ el año que viene”.

Sin concreciones

De momento, la Generalitat evita concretar si piensa aprobar nuevas restricciones para atajar esta sexta ola, con Cataluña registrando una incidencia de 483,41 casos por cada 100.000 habitantes, según los datos del pasado viernes, levemente por debajo de la media española, que se sitúa en 511 casos, un nivel considerado de riesgo muy alto. Sin embargo, debido a las altas cotas de vacunación, con el 89,7% de la población diana con la pauta completa, el número de hospitalizaciones en todo el Estado está siendo muy inferior al de olas anteriores.

De momento, el 'conseller' de Salut, Josep Maria Argimon, ha señalado que las futuras restricciones se deben enfocar en "todo lo que es multitudionario". Por ejemplo, los "acontecimientos deportivos", donde "la mitad no lleva mascarilla, como si no hubiera un problema", ha señalado en Cataluña Rádio. “Esto no se acaba. El virus va evolucionando”, ha continuado Argimon. Aun así, el 'conseller', que espera que la Conferencia de Presidentes sirva para “abordar la situación”, ha pedido a la ciudadanía “no ponerse en una situación de pánico”.