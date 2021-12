No hay semana en la que Isabel Díaz Ayuso no intente dar un tirón de orejas al Gobierno de Pedro Sánchez. Y cuando lo hace, de paso, se erige en líder de la oposición desde la Puerta del Sol hasta el punto de intentar relegar a su jefe de filas. El miércoles el Consejo de gobierno madrileño aprobó un informe que alerta sobre un eventual apagón de suministro eléctrico y desabastecimiento de productos básicos en el que exige al jefe del Ejecutivo un plan de actuación de crisis conjunto, al tiempo que el documento muestra cómo prevé solventar el problema su ejecutivo en caso de que se produzca, tal y como recoge El Periódico de España.

La presidenta de la Comunidad ha alertado en distintas ocasiones en los últimos dos meses sobre la posibilidad de que el "apagón" se produzca y de la necesidad de tener un plan para afrontarlo mientras el Gobierno, a través de distintos ministros, ha insistido en rebajar la alarma. El PP nacional también ha registrado algunas iniciativas en el Congreso, aunque decidió centrarlas en el plan de contingencia que tendría el Ejecutivo en caso de que hubiera desabastecimiento de gas este invierno, poniendo el acento en los planes de Red Eléctrica y Enagas para gestionar “un escenario de escasez”, evitando en todo caso hablar de apagón, y centrando su crítica en experiencias pasadas como Filomena. Nada que ver con la batalla que ahora emprende Ayuso, que parece decidida a abrir un nuevo frente por su cuenta.

Hay estrategias y campañas nacionales que se dirigen desde Génova, de las que se hace bandera conjunta y que se traducen en una avalancha de iniciativas en el parlamento, sus representantes municipales o acciones en las calles con campañas por toda España. Pero en este asunto no ha sido el caso. Los diputados del PP registraron preguntas en la Cámara Baja como es habitual, pero el partido no lo ha tratado como un asunto de primer orden. Ayuso, en cambio, vuelve a encontrar en la supuesta falta de previsión del Gobierno un nuevo tema en el que colarse como azote de Sánchez.

El pasado 24 de noviembre, el Gobierno reconoció por escrito en una pregunta parlamentaria a un diputado del Grupo Mixto, Pablo Cambronero (ex de Ciudadanos) sobre un posible apagón que "una hipotética falta de suministro gasista a la industria, el comercio, el turismo y, en general, a nuestro tejido productivo, es una situación que no se ha producido y cuya valoración no cabe realizar".

La vicepresidenta tercera también ha rechazado en diversas ocasiones que en España pudiera haber un problema de desabastecimiento a pesar de la situación del gaseoducto entre el Magreb y la Unión Europea. Y el Gobierno de Ayuso, ante esta postura, decide hablar de tú a tú al Ejecutivo central y plantarle este informe advirtiéndole de la obligación que tiene de establecer una estrategia conjunta con las comunidades autónomas ante una hipotética emergencia provocada por el desabastecimiento.

"Prevenir lo imprevisible"

Hay que "prevenir lo imprevisible y trabajar para evitar o paliar todas las catástrofes, incluso las que jamás han sucedido antes", reza el informe de la Comunidad presentado por el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López. El consejero alertó de que "no es una idea descabellada" pensar en que puede producirse un "apagón a gran escala en territorio europeo" y recordó que países como Austria, Suiza o Alemania ya están trabajando en planes de emergencia o contingencia para hacer frente a una eventualidad que los expertos no descartan.

El informe será trasladado al Gobierno de Sánchez y en él el equipo del presidente podrá leer cómo el Ejecutivo de Ayuso argumenta que la seguridad energética es uno de los ámbitos de especial interés de la Seguridad Nacional y cómo debe hacer partícipe a las comunidades autónomas de los planes de contingencia y prevención según el artículo 22.2 de la Ley de Seguridad Nacional. Por eso el informe elaborado por López tiene como primera medida "instar al Gobierno a activar todos los mecanismos necesarios para afrontar un posible crisis de desabastecimiento energético" para adelantarse a los posibles escenarios y estar preparados.

El propio consejero reconoce que este plan no se presenta y eleva al Gobierno de Sánchez porque en Sol tengan datos que certifiquen una inmediata catástrofe pero insiste en que es deber de las administraciones tener planes y guiones de protocolos de actuación que permitan adelantarse a los acontecimientos estableciendo posibles respuestas a cada escenario y que es fundamental "la activación a nivel nacional".

En lo que a la Comunidad compete, el informe apunta cómo el Plan Territorial de Protección Civil (PLATERCAM) que se gestiona desde la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior sería la base para el desarrollo completo del plan de actuación necesario. Se detallan así una serie de cuestiones básicas, que son las que habitualmente se integran en escenarios de crisis como el planteado, con la identificación de infraestructuras críticas y esenciales que deberán priorizarse en su abastecimiento, los mecanismos de coordinación con las empresas energéticas y de suministros básicos, la identificación de albergues o instalaciones para la atención de la población en situación de riesgo o los mecanismos de comunicación e información a la ciudadanía, a la que habría que ofrecer recomendaciones básicas.