Expertos de la ONU han advertido este jueves de que el sistema judicial español no está protegiendo a los menores de "los padres abusivos y llama al Gobierno a "hacer más" para proteger a estos niños de la violencia doméstica y el abuso sexual, garantizando que sus tribunales "superen los prejuicios contra las mujeres" y "apliquen un enfoque sensible al género y centrado en el niño".

Estas personas forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos que, según destacan las Naciones Unidas, es "el organismo más grande de expertos independientes en el sistema de Derechos Humanos de la ONU".

Este consejo, ha advertido que, en España, los niños están expuestos a la violencia y el abuso sexual por parte de un sistema judicial que "no los protege de los padres abusivos".

"Incluso en los casos en que existe un historial de violencia doméstica o evidencia de abuso, las decisiones judiciales a menudo favorecen a los padres varones, incluidos aquellos en los que existe una causa razonable para sospechar que abusan de los niños y sus madres", apuntan los expertos.

Contacto con un padre agresivo

Tal y como ha informado la ONU a través de un comunicado, los peritos se han mostrado especialmente preocupados por el caso de Diana García M., quien recientemente perdió la custodia en primera instancia de su hija de 6 años tras ser acusada de entorpecer la relación entre la niña y su padre. Esto, indican los expertos, a pesar de un historial de violencia doméstica que sugiere que había cometido abuso sexual contra su hija durante años.

"A pesar de la orientación clara en sentido contrario en la Convención sobre los Derechos del Niño, los tribunales continúan determinando que siempre es lo mejor para el niño mantener el contacto con uno de los padres, incluso cuando esos padres son violentos o abusivos", han señalado los expertos.

A su juicio, "una causa fundamental" de este problema es el "sesgo discriminatorio contra las mujeres, que hace que su testimonio sea percibido como menos creíble que el de los hombres", dijeron los expertos. Del mismo modo, lamentan que sea "menos probable que se crea a las mujeres cuando denuncian la violencia física y sexual cometida por los padres contra ellas mismas y sus hijos".

La ONU ha explicado que se ha seguido la situación "de cerca" durante "casi una década" y, según asegura, ha compartido sus preocupaciones con el Gobierno. A pesar de ello, ha denunciado la organización, los expertos continúan siendo informados de nuevos casos en España de madres que pierden la custodia de sus hijos a manos de padres abusivos.

Síndrome de alineación parental

En este sentido, se refiere al concepto de alienación parental que, tal y como indica, es "teóricamente neutro en cuanto al género" pero que, según ha señalado, en "las investigaciones realizadas en España" se ha demostrado que las madres "han sido acusadas habitualmente de recurrir" a esta fórmula acusando a la padres de sus hijos por cometer maltrato infantil en litigios de custodia.

"Aunque prohibidas por la reciente legislación española, las teorías sobre la alienación de los padres parecen seguir desempeñando un papel en las decisiones judiciales en España, han advertido los expertos.

"Guiados por teorías pseudocientíficas y regresivas como la alienación de los padres, los tribunales de España y otros países no garantizan el derecho de los niños a no ser víctimas de violencia y el derecho de las mujeres a la no discriminación", dijeron los expertos. Esta preocupante tendencia también se ha identificado en otros países de Europa, América Latina y otras regiones", advierte la ONU.

En este sentido, la organización llama a España a "hacer más" para que su legislación en esta materia "sea operativa" y para "garantizar que todos los funcionarios del sistema judicial apliquen un enfoque sensible al género y centrado en el niño en los casos de custodia de menores y violencia doméstica, además de tomar medidas efectivas para prevenir tales actos de violencia eso puede equivaler a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o incluso tortura".