A sólo unos días de que abandone la alcaldía de Sevilla, en cuanto apruebe el presupuesto municipal, y con la duda de si se convertirá o no en senador territorial, Juan Espadas (Sevilla, 1966) asume el resto de resucitar al PSOE andaluz como candidato a la Junta de Andalucía. No hay elecciones convocadas pero el runrún permanente de que se celebrarán, muy posiblemente en junio, le obligan a lanzarse ya a la carrera electoral. Espadas atiende a El Periódico de España por teléfono, en medio de la vorágine de la incipiente precampaña.

¿Le ha dicho a usted el presidente andaluz cuándo serán las elecciones, si en junio o en noviembre?

Sabemos es que esto es lo que baraja. Pero, con un año de legislatura por delante, me parece poco serio, incluso irresponsable, seguir haciendo vaticinios. Lo lógico sería hablar de que Andalucía es la única comunidad sin presupuestos, de qué alternativas plantea el presidente, si enviará a la Cámara otro corregido y negociará y buscará un acuerdo. Nosotros estamos dispuestos a un diálogo constructivo si se atienden nuestras propuestas. Los ciudadanos quieren que se hable de soluciones a sus problemas no de elecciones.

Sí, pero señor Espadas, es innegable que estamos en precampaña electoral. Inés Arrimadas acaba de ofrecer al PP ir juntos.

Sí, PP, Cs y Vox ya solo quieren que se hable de elecciones en Andalucía. Los problemas de los andaluces y sus necesidades no les preocupan. El ofrecimiento de Arrimadas consuma lo que Marín viene haciendo de facto. Entregar Cs al PP es el primer paso, lo que viene detrás es preparar el proyecto de gobierno con Vox que a escondidas vienen incubando. Por eso no han querido acordar el presupuesto con el PSOE .

¿Qué le puede ofrecer a los andaluces un partido que gobernaba hace sólo tres años, y lo ha hecho durante toda la democracia en Andalucía?

Después de una pandemia y de un Gobierno, con el apoyo de la extrema derecha, que venía a cambiarlo todo y no ha cambiado nada, el PSOE, con un proyecto político nuevo, con un liderazgo nuevo, que ha renovado sus estructuras, tiene mucho que ofrecer. Los retos ahora son muy distintos a los que teníamos antes.

¿El enfrentamiento entre Casado y Ayuso le hace daño a Juanma Moreno?

Hay muchos PP dentro del PP, el liderazgo de Casado está cuestionado internamente. Los ciudadanos ven en cada territorio discursos diferentes. Yo creo que es la misma derecha que unas veces se acerca más o menos a Vox, según le interese. Y que tiene claro que en estos momentos su única opción es radicalizarse o buscar una coalición de gobierno con la extrema derecha. Creo que esto va a suponer un fracaso electoral para el PP. Y el PSOE será percibido como una opción política de futuro.

¿Quiere decir que la posibilidad de un gobierno con Vox espantará a votantes populares?

Absolutamente. Moreno Bonilla es muy consciente de que los números no le salen. Intentarán ocultarlo pero eso es en lo que están trabajando. El PP tiene en Vox su principal aliado y su principal adversario porque son vasos comunicantes.

Pero da la impresión de que el miedo a Vox se ha atemperado en la sociedad española y ya no opera igual para la movilización de la izquierda.

En Andalucía no tenemos miedo a nada pero si sabemos de dónde venimos. El 4 de diciembre de 1977 se movilizaron más dos millones de andaluces porque la derecha en España les había negado el pan y la sal. La autonomía ha sido la fórmula para dejar atrás un atraso histórico. Andalucía tiene que seguir avanzando en derechos y oportunidades.

¿Se salvará Cs en Andalucía gracias a la barrera del 3%, si al final no concurre junto al PP?

Ha desaprovechado una gran oportunidad de ejercer la centralidad. Ha perdido toda la credibilidad para pedir el voto de manera diferenciada. Para votar a una fuerza que se ha entregado claramente a otras siglas, se vota directamente al PP.

¿La candidatura de Macarena Olona (Vox) perjudica al PP?

No quiero entrar en especulaciones. Pero hay mucha gente del PP que aborrece esa opción de un gobierno con la extrema derecha. La gente de centro no quiere apuntalar a Vox. Yo ofrezco la confianza de mi gestión en el Ayuntamiento de Sevilla, donde he gobernado para todos. Un Gobierno centrado pero con un proyecto progresista.

¿La rémora de corrupción del PSOE andaluz lastra su proyecto político?

Cuando uno se presenta a las elecciones mira al futuro. Las decisiones que se tengan que tomar en los tribunales se tomarán, pero yo estoy aquí para liderar un proyecto de futuro.

¿Cómo le afecta que se presenten varias candidaturas en el ámbito de la izquierda? ¿Esto no les perjudica a ustedes?

En primer lugar les perjudica a ellos mismos porque fragmenta ese voto y esto puede dificultar tener la representación suficiente en el Parlamento. Son decisiones legítimas de fuerzas a la izquierda del PSOE. Me gustaría tener una interlocución más concentrada, pero en todo caso vamos a hablar con todas estas formaciones políticas, tenemos de hecho una buena comunicación en sede parlamentaria, en función también de sus distintas sensibilidades, pero siempre abiertos a proyectos de progreso para Andalucía.

¿Le preocupa la eclosión de partidos de la llamada España vaciada?

Forma parte del desencanto lógico y legítimo de territorios que llevan mucho tiempo esperando determinadas infraestructuras estratégicas. Y significa también que las administraciones no han estado suficientemente atentas. Puedo entender estas críticas y desde el PSOE, lo que tenemos que hacer, lo que voy a hacer, es sentarme, dialogar y trabajar con ellos. Los socialistas somos un partido de gobierno y, por tanto, podemos llevar a cabo sus propuestas. Respetando a las personas que están ahí, pienso que es lo más útil que puedo hacer.

¿Quiere decir que va a intentar que no se presenten?

Efectivamente. Me presento por primera vez como candidato a la Junta de Andalucía y reivindico también mi derecho a tener mis propios compromisos con los andaluces. Mi capacidad de diálogo, de integración y de negociación. Yo también soy crítico con cosas que deberíamos haber hecho en otras etapas y que no pudimos llegar a hacer. Me siento cómodo hablando con estas personas que necesitan una apuesta más firme de las administraciones y de la Junta de Andalucía. Voy a intentar que trabajemos juntos.

En una autonomía como la suya ¿le ha dado el PSOE la espalda al mundo del toro o de la caza?

En absoluto. Creo que es un mundo de raíces socialistas. Podemos haber cometido errores pero nadie duda de que Andalucía es una de las comunidades mejor vertebradas y donde más se ha luchado contra la despoblación. Vox no se va a apropiar de estas señas de identidad de Andalucía.

Sí, pero por ejemplo el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha advertido de que algunas de las políticas medioambientales del Gobierno pueden no ser bien entendidas en el campo.

Claro que hay que hacer pedagogía. Pero también se hace mucha demagogia. El sector agrícola tiene que ir introduciendo cada vez más, y lo está haciendo, mejoras medioambientales, entre otras cosas, para luchar contra el propio cambio climático. Se tienen que modernizar explotaciones y esto es algo positivo, quien lo haga generará más recursos que antes.