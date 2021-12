La Comisión de Salud Pública, que reúne a técnicos de las comunidades autónomas y del Ministerio de Sanidad, mantiene esta mañana un encuentro en cuyo orden del día está la estrategia de vacunación frente al coronavirus en niños de 5 a 11 años, el segmento de población que todavía no está inmunizado y en el que la incidencia está disparada: 390 casos por 100.000 habitantes, frente a los 234 de la media general. Está por ver cómo, cuándo y dónde se llevan a cabo los pinchazos. Eso es algo que decidirán las comunidades autónomas, según ha explicado la ministra de Sanidad, Carolina Darias. En caso de aprobarse (todo apunta a que sí), la campaña no comenzaría antes de la segunda quincena de diciembre, que es cuando los sueros -seguros y eficaces- estarán disponibles. Al igual de lo que ha sucedido con el resto de la población, las vacunas no serán obligatorias.

Hace ya varias semanas, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) dio el visto bueno para administrar Pfizer a menores de 12 años, algo que ya lleva tiempo sucediendo en EEUU y Canadá. Francia también ha recomendado las inyecciones para los niños y las niñas. Dadas las consecuencias leves que suele tener la enfermedad en los menores (el 50% suelen ser asintomáticos), la inmunización infantil no es urgente pero sí importante. Y lo es por varios motivos, según explican los pediatras: su derecho a su protección individual, avanzar en la inmunidad de grupo, disminuir la circulación del virus y la aparición de nuevas variantes. "Espero que se adopten las mejores decisiones en relación a la vacunación infantil. Los sueros llegarán el 13 diciembre y ojalá que estemos en las mejores condiciones, tanto las comunidades como el Gobierno, para empezar a inocular si así lo decide la Comisión de Salud Pública. La modalidad la tendrán que decidir las autonomías", ha destacado Darias, en Bruselas, donde se reúne con sus homólogos europeos para analizar la situación de la pandemia, que está azotando con especial virulencia a algunos países. En la decisión que adopte hoy la Comisión de Salud Pública y después el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud pesará la opinión de la Ponencia de vacunas, compuesta por expertos y que previsiblemente elaborará un documento con su posición sobre los beneficios de la vacunación contra el covid en esa franja de edad. En España, más de 3 millones de niños podrían recibir el suero de Pfizer. No será la misma dosis que la de los adultos, sino un tercio. Está por ver si los niños y las niñas también reciben dos dosis y qué intervalo de tiempo pasará entre el primer pinchazo y el segundo.