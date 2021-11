Pablo Casado ha ofrecido este miércoles sus senadores al PSOE para aplicar el artículo 155 en Cataluña si el Govern no acata la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la cuota del 25% de castellano en las aulas catalanas. Así lo ha expresado en las protestas de los agricultores que se celebra esta mañana a las puertas de la Delegación del Gobierno.

La Generalitat ya ha advertido de que no aplicará la sentencia y no habrá cambio alguno en sus planes lingüísticos. El 'president', Pere Aragonès, ha calificado de “muy grave” la decisión judicial. “El catalán en el colegio no se toca”, ha destacado tras dejar claro que la inmersión es una garantía de cohesión social e igualdad de oportunidades.