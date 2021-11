Ya es oficial: pasaporte covid en Aragón para el ocio nocturno, celebraciones y eventos multitudinarios (más de 500 personas en interior y más de mil en exterior).

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón publica este miércoles una orden por la que se adoptan medidas específicas para el control de la pandemia. A partir de esta media noche, los mayores de doce años que accedan a locales de ocio nocturno, acudan a bodas, bautizos, confirmaciones o celebraciones familiares, religiosas, civiles o sociales; o asistan a cualquier evento donde se reúnan más de 500 personas en un lugar cerrado o mil en espacios abiertos deberán presentar el certificado que muestra que se ha recibido la pauta completa de vacunación habiendo transcurrido, por lo menos, 14 días desde la última dosis de ella.

En su defecto, podrán presentar el certificado de haberse recuperado de la infección por SARS-CoV-2 diagnosticada y encontrarse en el periodo comprendido entre el día 11 y el 180, ambos inclusive, después de prueba diagnóstica positiva; o el documento acreditativo de prueba diagnóstica de infección negativa realizada por profesionales sanitarios en centros o establecimientos autorizados (en las últimas 72 horas en caso de PCR o 48 horas en el caso de test rápido de antígenos).

"Navidad normal"

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado esta mañana en su visita a las obras de la Facultad de Filosofía y Letras, que la idea es que "podamos tener una Navidad normal". Además, ha insistido en que se intenta potenciar la vacunación ante una subida "preocupante" de nuevos casos, aunque no ha querido explicar mucho más porque "estoy suplantando a la consejera de Sanidad y cada uno tiene que ganarse el sueldo", ha dicho.

Preguntado por si la medida tendría más fuerza si la implantación fuera nacional, ha señalado que el Ejecutivo "se conformaría con que se implantara aquí y se pueda desarrollar sin interrupciones ajenas a nuestra voluntad", ha dicho en referencia a la posibilidad de que los jueces tumben la medida. Además, ha asegurado que "cuanta más uniformidad haya en el país" será más positivo pero "nuestra obligación como Gobierno es hacer frente a un problema", como desde el Gobierno se está haciendo desde el primer día que "el virus entró en la comunidad" porque "está en juego la salud de las personas".

Pocas horas ha tardado el Gobierno de Aragón en recorrer la senda que de forma indirecta le señaló el lunes el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en su providencia sobre el pasaporte covid. La DGA había solicitado, por segunda vez, autorización previa para la implantación de esta medida. La Justicia, en su respuesta, señalaba que podría incurrir en un “vicio de inconstitucionalidad” por lo que había instado a la Fiscalía y al Ejecutivo aragonés a presentar alegaciones en un plazo de diez días. El tribunal asevera en su propia resolución que su posición no supone “un bloqueo” a la Administración sanitaria. De hecho, el TSJA animaba al Gobierno de Aragón a "adoptar las medidas que estime oportunas para cumplir con su función constitucional (...) de luchar frente a la crisis sanitaria".

Y eso es lo que han hecho. La orden se enmarca en lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales Materia de Salud Pública, que habilita a las autoridades sanitarias competentes para adoptar las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. Y también en lo señalado por el artículo 38 de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, donde se contempla la posibilidad de acordar limitaciones preventivas respecto a aquellas actividades públicas y privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud o suponer un riesgo inminente y extraordinario para la salud.

Cómo se utiliza el pasaporte

La exhibición de la información requerida solo podrá ser solicitada en el momento de acceso al establecimiento o recinto. No se conservarán estos datos ni se crearán ficheros con ellos.

Además, en el caso de los eventos multitudinarios que superen la cifra de asistentes mencionada anteriormente, los organizadores del evento deberán elaborar un plan de actuación en el que se contengan las medidas de prevención y control del covid, y su celebración quedará sujeta a la oportuna autorización por parte del servicio provincial competente del departamento responsable en materia de salud.

Según establece la propia orden, la presentación del documento resulta una medida “adecuada y acorde con las exigencias derivadas de protección de la salud” porque se refiere a locales o actividades donde la entrada o participación es voluntaria y donde no se realizan actividades esenciales, a los que se tenga la obligación de acudir. “Actividades en las que –añade el texto normativo-- el riesgo de contagio se incrementa”.

Asimismo, se considera que la exhibición del certificado covid no vulnera el derecho a la igualdad pues no se produce discriminación entre aquellos que están vacunados y los que no lo están, dado que para acceder a estos lugares o eventos se puede presentar también el resultado de la prueba diagnóstica de infección activa negativa, el test de antígenos o el certificado de recuperación de la enfermedad si ha pasado la infección. Dicho certificado seguirá pidiéndose en Aragón hasta que el Gobierno de España decrete el final de la pandemia.

Las dudas legales del pasaporte

El secretario general técnico del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vitelio Tena, ha recordado que "el TSJA no se pronuncia ni a favor ni en contra", sino que vuelve a trasladar la "duda sobre la constitucionalidad de la ley estatal que atribuyó al TSJA dichas funciones y por lo tanto entiende que, en sus competencias, no puede dar respuesta a las solicitudes de la autoridad sanitaria". Por ello, la dirección general de Salud Pública, con la autorización de la consejera Sira Repollés, ha dado luz verde a la orden, que entra en vigor mañana, sin perjuicio de que, como todas las normativas, pueda ser sometida al control judicial.

La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha manifestado que son "muy conscientes" de que el covid no se ha ido. "Los datos cada día son más elevados, pero gracias a la vacuna los efectos no son los de épocas pasadas. Por eso tenemos que insistir en que la salida es la vacunación", ha subrayado la portavoz del Gobierno aragonés tras la reunión del Consejo de Gobierno de este miércoles, quien ha considerado que la implementación del pasaporte covid ayudará a mitigar la subida de contagios.

Con un 90% de la población mayor de 12 años vacunada en Aragón, las llamadas de atención se centran en aquellos grupos de edad donde las tasas de cobertura están más bajas. "Queremos insistir en que hay un 75% de vacunados con la pauta completa en el grupo de edad de 25 a 34 años, lo que supone que faltan por vacunarse una de cada cuatro personas", ha manifestado.